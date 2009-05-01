Если МВФ откажет Украине...

Впрочем, об этом можно было догадаться и по комплиментарным комментариям, раздаваемым представительницей МВФ во время последнего визита в Киев.



Несмотря на отдельные замечания Фонда, есть по меньшей мере две причины, по которым МВФ все же одолжит Украине очередные несколько миллиардов долларов. Во-первых, если Фонд откажется выдать Киеву кредит сейчас, то ему, возможно, придется гасить пожар неплатежей во многих других странах и значительно большими суммами. Во-вторых, целью МВФ является глобальное экономическое развитие, и, связав себя узами сотрудничества с Украиной, Фонд не может мгновенно отказаться от своих предыдущих планов, поскольку это подтвердит его неспособность помогать странам в преодолении экономического кризиса.



Сам МВФ на официальном уровне объявит свое решение о сотрудничестве с Украиной только 13 мая во время заседания совета директоров Фонда. А пока, чтобы определить, насколько критична для Украины помощь МВФ, «Главред» решил поинтересоваться у экспертов, что бы случилось, если бы МВФ вдруг отказал Украине в выделении следующих кредитных траншей?



Василий Юрчишин, директор экономических программ Центра Разумкова:



{1-} Если бы мы говорили об этом до последнего визита в Киев Миссии МВФ, то можно было рассматривать разные варианты. И в тех условиях можно было бы говорить о продлении кризисной ситуации в Украине, прежде всего в банковском секторе и в экспортоориентированных отраслях. Сейчас ситуация несколько иная. Хоть и появляются комментарии о том, что МВФ может в очередной раз отложить выделение следующего транша, но практика такова, что если представители миссии сказали свое позитивное слово, то это свидетельствует о высокой вероятности совместного сотрудничества.



Что касается варианта прекращения сотрудничества МВФ с Украиной, то всегда есть такой вариант: что будет, если ничего не делать. Я не могу припомнить каких-то шагов правительства с начала этого года, которые в самом деле были бы действенными, антикризисными и могли изменить экономическую ситуацию. Поэтому я говорю о том, что сейчас сложилась вялотекущая ситуация, когда, с одной стороны, вроде и деваться некуда, а с другой – непонятно, дно ли это. Предоставление денег МВФ очень сильный стимул для выхода из этого кризисного болота, потому что многие решения теперь зависят от решения МВФ. По-видимому, вы не хуже меня знаете, что и деньги Мирового банка, и ЕБРР уже наготове. Также есть свидетельства того, что частные инвесторы вслед за ЕБРР готовы входить в инфрастуктурные проекты в Украине. То есть в действительности продолжение сотрудничества с МВФ более критично, чем та сумма, которую предлагает МВФ. Деньги вообще никогда не бывают лишними, особенно, если учитывать ситуацию с долговыми обязательствами. Скажем, по нашим оценкам, пики по внешним задолженностям выходят где-то на исходе третьего квартала. И тут понятно, что необходимы будут большие валютные средства. Если сейчас придут эти почти $3 млрд, то это будут те реальны средства, которые должны крутиться. Если не придут, то из имеющихся $25 млрд резервов можно будет потратить еще десяток, но это станет свидетельством собственной неспособности аккумулировать ресурсы. Да, ситуация позитивного решения имеет очень большой аккумулятивный эффект.



Еще в начале года говорили, что если в феврале деньги МВФ не поступят, будет очень плохо. Такого не случилось. Говорили, что нечем наполнять бюджет. Действительно нечем, но правительство пошло на аккумуляцию средств будущих периодов и на какое-то перераспределение через «Нефтегаз», рефинансирование и тому подобное. Все понимают, что это латание дыр. Я больше вижу вероятность вялотекущего кризиса. К сожалению, эта ситуация может длиться очень долго.



Часть средств МВФ действительно является гарантией выплаты внешних долговых обязательств. Но тут есть и другой фактор. В предыдущие годы деятельность МВФ подвергалась значительной критике в отношении сомнений в возможности МВФ упреждать и предотвращать кризисные явления. Поэтому для МВФ продолжения сотрудничества с Украиной важно. В МВФ сделали вид, что они очень довольны. Конечно, есть определенные замечания, но общая тональность комментариев была позитивной. Для Украины важно позитивное решение именно для того, чтобы кроме самих средств обрести доброжелательное отношение других инвесторов и кредиторов. А для МВФ это необходимо для демонстрации того, что их усилия позитивны и дают возможность стране справляться с кризисом и т.д. Поэтому как следствие это именно опасение перебрасывания рисков с Украины на Восточную Европу, а следовательно и на другие страны.



Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций:



{2-} В случае потери кредитования МВФ мы, во-первых, потеряем довольно большие деньги. Сегодня ни из одного источника мы не получили или по крайней мере нам не пообещали кредит в $16,4 млрд. Есть разного рода надежды на какие-то двусторонние кредиты, но без кредита МВФ они остаются только надеждами.



Во-вторых, понятно, что отсутствие такого кредита станет очень негативным сигналом для наших зарубежных партнеров. И ясно, что это усугубит недоверие и кризисные явления на внутреннем рынке. А кризисные явления на внутреннем рынке это, возможно, большее обострение кризисной ситуации, чем это было бы в другом случае.



В-третьих, эти деньги очень нужны украинской экономике, потому что процесс ее восстановления будет достаточно длительным. Если восстановление мировой экономики ожидается в 2010 году, то выход Украины на докризисные темпы произойдет не раньше 2011-2012 года. Поэтому думаю, что это не та ситуация, когда нужно отказываться от средств МВФ. Это, к сожалению, лишний раз докажет, что Украина не надежный партнер международных финансовых организаций. Но нельзя проводить прямую параллель между кредитом МВФ и экономическим ростом, мол, сегодня деньги МВФ, а завтра экономический рост.



Александр Жолудь, экономист Международного центра перспективных исследований:



{3-} В случае прекращения сотрудничества МВФ с Украиной по кредитной программе stand-by, Нацбанк получит меньше денег, а значит будет иметь меньше ресурсов для проведения валютных интервенций. Поэтому последуют дополнительные административные ограничения по выходу на межбанковский валютный рынок, или изменение курса, или и то и другое с ослаблением гривни.



Вполне возможно, что в случае, если МВФ откажется продолжать сотрудничество с Украиной по кредиту сейчас, то ему придется предоставлять еще больше кредит в будущем. Поскольку многие внешние инвесторы смотрят не на Украину конкретно, а в целом на весь регион Центральной Восточной Европы. Соответственно, если начнутся проблемы у одной страны, то инвесторы просто захотят вывести свои средства из других государств, опасаясь того, что кризис неплатежей распространится и на другие страны.

