Проект «Одесса-Броды»: экономика или политика?

7 мая 2009, 13:32

Отношения Кабинета Министров Украины и Секретариата Президента снова обострились. В этот раз в вопросе транспортировки энергоносителей.

Ющенко настаивает на немедленном переводе «Одесса-Броды» в аверсное направление, а в правительстве говорят, что это пока невозможно. Чего в этом вопросе больше, экономики или все же политики?
Во вторник Президент выставил требование правительству немедленно запустить прокачку нефти по трубопроводу «Одесса-Броды» в европейском направлении. Он в который раз заявил, что именно это направление отвечает национальным интересам Украины. Ответ Кабмина не задержался и был прогнозируемым. Устами министра топлива и энергетики Юрия Продана правительство ответило, что в отсутствие поставщика и потребителей этот проект в ближайшем будущем невозможен. Однако в президентской канцелярии проявили настойчивость. Правоту своего шефа взялся доказывать уполномоченный Президента по вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский. Он сослался на апрельскую встречу Виктора Ющенко и Ильхама Алиева, на которой последний заверил своего украинского коллегу в том, что у Азербайджана есть необходимые 5 млн. тонн нефти в год для наполнения аверсной прокачки по нефтепроводу «Одесса-Броды». А с другого конца трубы, как отмечает Соколовский, есть подтвержденные потребители – НПЗ в Австрии и Чехии.

Пассивность Министерства топлива и энергетики сразу же навела президентский Секретариат на мысль о правительственных реверансах в сторону Москвы – главного лоббиста прокачки по «Одесса-Броды» в реверсивном режиме. Действительно, для поставок нефти с Кавказа в Европу, во-первых, Киеву придется расторгнуть контракт с Москвой на поставку технологической нефти для реверсивной прокачки. А во-вторых – и самое главное – появится трубопровод, поставляющий нефть в Европу в обход России.

Требование Президента прозвучало через несколько дней после визита Тимошенко в Москву, что сразу же насторожило наблюдателей, мол, столь откровенное торможение правительством процесса перевода работы трубопровода в аверсный режим - продолжение реверансов Юлии Владимировны в сторону Белокаменной, где накануне российский премьер Владимир Путин великодушно разрешил не налагать на «Нефтегаз» $2 млрд штрафа за недобор российского газа в первом квартале нынешнего года. Но реальность более сложная, чем кажется на первый взгляд.

{1-} Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Сапрыкин скептически относится к возможностям Баку в ближайшее время предоставить необходимый объем нефти для транспортировки через «Одесса-Броды». «Конкурентный нашему нефтепроводу проект Баку-Джейхан пока не работает в полную мощность, а азербайджанские приоритеты направлены именно на этот проект, а не на украинский. Поэтому необходимо еще несколько лет, чтобы Азербайджан резко увеличил добычу нефти», - рассказывает «Главреду» эксперт.

{2-} Президент Киевского международного энергетического клуба «Q-Club» Александр Тодийчук считает, что технически развернуть направление прокачки трубопровода «Одесса-Броды» можно за один день, но формально в соответствии с текущими контрактами необходимо предупредить российскую сторону за три месяца до начала изменения направления движения. Вместе с тем, считает эксперт, для реализации этого проекта необходимо, прежде всего, единство украинской власти. «Должен быть государственный план, подписанный Президентом и премьер-министром, с гарантиями его выполнения», - говорит эксперт и добавляет: «Смогли же Президент и премьер договориться о подписании декларации в Брюсселе о модернизации украинской ГТС и о сотрудничестве с МВФ. Такое же общее желание должно быть и здесь».

Владимир Сапрыкин отмечает, что для подобных международных проектов нужны не только обещания, даже если они звучат из уст первых лиц государства, а надлежащие контракты. «Международные проекты подтверждаются международными контрактами, межправительственными соглашениями и прочим. Если Президент Азербайджана пообещал предоставить нефть для «Одесса-Броды» – этого недостаточно. Это желание нужно еще юридически оформить. Об этом свидетельствует мировая практика. Не нужно повторять ошибок начала строительства этого нефтепровода», - отмечает эксперт Центра Разумкова.

По словам Тодийчука, это уже пятый позитивный бизнес-план, заказчиком которого выступал целый консорциум потенциальных участников проекта, – кроме Украины еще Польша, Литва, Азербайджан и Грузия. «Они согласились, что данный проект экономически и технически целесообразный и конкурентоспособный по сравнению с другими. Нам известны примеры, когда и президенты, и премьеры боролись за реализацию проекта Баку-Тбилиси-Джейхан, который называли неконкурентоспособным, говорили что для него не хватит нефти и тому подобное. Сейчас этот нефтепровод успешно работает и приносит большие прибыли», - отмечает эксперт.

Сапрыкин также считает целесообразной реализацию нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном направлении, но отмечает, что для этого необходимо еще многое сделать. «Нужно иметь всю цепочку: поставщика, транзитера (в данном случае «Укртранснефть») и потребителей в Украине (НПЗ). Если есть желание присоединиться к нефтепроводу «Дружба», нужно иметь контракты с соответствующими компаниями Словакии, Венгрии, Чехии. В конце этой цепочки тоже есть потребители – НПЗ в Центральной и Восточной Европе, с которыми также нужно подписать юридические документы, в том числе технические – каким образом осуществлять последовательную прокачку и российской, и азербайджанской нефти», - объясняет эксперт.

По его мнению, есть несколько причин, которые не позволяют в ближайшее время обеспечить аверс «Одесса-Броды». Кроме уже упомянутой приоритетности для Азербайджана трубы Баку-Тбилиси-Джейхан, в технико-экономическом обосновании украинского нефтепровода не указано его экономическое превосходство перед действующими. Кроме того, в ТЭО нет упоминания о поставщиках и потребителях нефти.

Оба эксперта сходятся во мнении, что последний спор между Кабмином и Секретариатом Президента об «Одесса-Броды» перешел из энергетической в чисто политическую плоскость. Сапрыкин прогнозирует, что и в дальнейшем будут звучать обвинения по этому поводу в адрес действующего и предыдущего премьеров.

Вердикт эксперта пессимистический: несмотря на экономическую выгодность проекта, его время еще не пришло. Пока же обеспечение аверсного направления «Одесса-Броды» является заложником позиций Президента и премьера. Учитывая приближение в Украине выборов разных уровней, проект останется скорее предметом внутриполитической борьбы, нежели частью стратегии энергетической безопасности.
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