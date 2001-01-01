Минэнерго РФ надеется снова поставлять Беларуси нефть

Решение о поставках России беспошлинной нефти в Беларусь может быть принято в течение недели. Об этом заявил руководитель минэнерго РФ Сергей Шматко, передает Би-би-си.

В настоящее время поставки в Беларусь нефти из России приостановлены.

По заявлениям представителей белорусского государственного концерна «Белнефтехим» и российских компаний это произошло из-за отсутствия договоров на текущий год.

Напомним, соглашение о поставках Минску нефти, которая бы не облагалась экспортной пошлиной, было подписано в декабре 2009 года.