Кабмин назвал 11 энергокомпаний, с которыми он готов расстаться в этом году

Кабинет министров Украины утвердил перечень энергогенерирующих и энергораспределяющих компаний, государственные пакеты акций которых подлежат приватизации в текущем году. Об этом говорится в распоряжении КМУ от 11 апреля т. г. № 310-р, обнародованном на правительственном сайте.

В частности, в этом году на продажу планируется выставить 25% госпакет акций ОАО «Днепроэнерго» (номинальная стоимость пакета - 37 млн 296 тыс. 450 грн), 45,1% ОАО «Западэнерго» (57 млн 689 тыс. 770 грн), 50% АК «Винницаоблэнерго» (15 млн 486 тыс. 830 грн), 50% ОАО «Днепрооблэнерго» (29 млн 958 тыс. 090 грн), 40,06% «Донецкоблэнерго» (32 млн 808 тыс. 593,75 грн), 50% ОАО «Закарпатьеоблэнерго» (15 млн 575 тыс. 405,25 грн), 25% АК «Киевэнерго» (6 млн 772 тыс. 767,5 грн), 45% «Крымэнерго» (19 млн 458 тыс. 862,25 грн), 25,99% ОАО «Тернопольэнерго» (3 млн 970 тыс. 579,75 грн), 21% ОАО «Черкассыоблэнерго» (7 млн 790 тыс. 663,75 грн), 45% ОАО «Черновцыоблэнерго» (6 млн 387 тыс. 826,5. грн).

Государственный пакет акций в размере 21% уставного капитала ОАО «Черкассыоблэнерго» продается вместе с 25% пакетом акций, принадлежащим ЗАО «УкрЭСКО», по согласованию с ЗАО «УкрЭСКО».

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко сообщил, что в 2011 году на продажу будут выставлены 5-6 облэнерго и 2 генкомпании.