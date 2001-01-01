Италия просит КНР купить ее долги

Представители итальянских властей провели переговоры с Пекином, в ходе которых попытались убедить Китай купить государственные облигации и инвестировать в итальянские компании.



Об этом сообщают издания Wall Street Journal и Financial Times, ссылаясь на свои источники.

В августе и сентябре в Риме и Пекине состоялось несколько встреч между главой суверенного фонда China Investment Corporation Лоу Цзивэем и итальянскими официальными лицами, включая министра финансов Джулио Тремонти. Как известно, China Investment Corporation, один из крупнейших суверенных фондов в мире, полностью принадлежит правительству Китая. Стоимость активов, которыми управляет корпорация, оценивается в $400 млрд.

По данным FT, Италия предлагает China Investment Corporation не только приобрести облигации, но и инвестировать в «стратегические компании» в стране.

Пока сторонам не удалось достичь никаких соглашений.

В то же время рынки сомневаются в способности Италии обслуживать ее огромный государственный долг, свидетельством чему в последние месяцы стало рекордное повышение доходности итальянских гособлигаций. Однако после сообщений о переговорах Рима с китайским фондом фондовые индексы в США после этого выросли.

На фоне этого Италия пытается стабилизировать экономическую ситуацию и стабилизировать госрасходы, так как госдолг уже составляет 120% от годового ВВП страны.