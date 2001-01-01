Хлеборобы обещают Украине голодный год

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Неблагоприятные погодные условия существенно повлияли на ухудшение урожая зерновых. Поэтому осенью цены на продукты подскочат, снизится экспорт и вырастет давление на гривну.

Оптимистичные прогнозы правительства о том, что погода не слишком сказалась на урожае, и он будет не намного хуже, чем в предыдущем году, аграрии называют бредом, и говорят, что сборы будут значительно меньшими. Например, в Крыму урожайность упала в три раза, сообщает ТСН со ссылкой на журнал «Фокус».

"В текущем году Украина соберет худший урожай за последние пять лет. Это будет около 40 миллионов тонн", - уверен президент Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Алекс Лисситса.

Убытки агросектора УКАБ оценивает в 40 миллиардов гривен.

На обычных потребителях неурожай скажется тотальным ростом цен на продукты. Так, рост цен на зерно потянет за собой, в первую очередь, цены на мясо и молоко, а также крупы и муку. Например, в себестоимости свинины на корм приходится 60%, из-за роста цен на кукурузу эта составляющая уже выросла на четверть, а это уже плюс 15% к цене конечного продукта.

Примерно такой же рост предполагается на молочные продукты и на продукцию птицеводства. В хлебной отрасли, где удельный вес муки в себестоимости выше, цены могут подскочить на 20%.

В результате уже в ноябре можно будет наблюдать ускорение инфляции. Экономисты также предупреждают, что сокрытие Кабмином правды о реальном состоянии дел в агросекторе может сыграть злую шутку против самого правительства: реальные доходы бюджета будут значительно ниже запланированных. Снижение валютных поступлений от зернового экспорта создаст дополнительное давление на нацвалюту и может стать еще одним из факторов ее девальвации.

Как ранее писал Главред, в начале июля Азаров заявил, что цены на хлеб будут стабильными. По его словам, это гарантирует созданный запас продовольственного зерна, большие переходящие остатки и прогноз урожая текущего года на уровне 43 миллионов тонн зерновых.

"Большое значение правительство уделяет, безусловно, форвардным закупкам зерна, поскольку это дает гарантированный спрос, гарантированную закупку со стороны государства", - сказал Азаров.

Ранее сообщалось, что предприятия хлебопекарской отрасли могут повысить цены на свою продукцию из-за роста составляющих себестоимости.

фото: vppress.ru

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