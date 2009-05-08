МВФ готов завалить Украину деньгами

Более того, глава Миссии МВФ Джейла Пазарбазиолу уже заявила, что Киев может рассчитывать на третий транш уже после 15 июня, в то время как раньше Фонд планировал выделить его только в середине августа. В сообщении МВФ сказано, что совет директоров учел то, что невыполнение определенных критериев Украиной было обусловлено, в частности, дефицитом бюджета, фиксированностью обменного курса и ограничением на импорт. В пресс-релизе также сказано, что украинское правительство обязалось в полном объеме устранить эти ограничения в ближайшее время. После общего обсуждения совета директоров Фонда первый заместитель главы МВФ Джон Липски отметил следующее: «Украинской экономике под воздействием глубокого глобального кризиса приходится очень трудно. Сокращение экономической активности привело к уменьшению налоговых поступлений, в то время как напряженность на мировых рынках создает дополнительное давление на и так слабую банковскую систему». В МВФ также отмечают, что в соответствии с пересмотренной экономической программой правительства дефицит госбюджета не должен превышать 4%. Хотя ранее МВФ настаивал на сохранении 3% дефицита. В Фонде также призывают украинскую власть к концу текущего года провести структурные реформы, в частности пенсионную и налоговую. Там также отмечают готовность НБУ отказаться от фиксированного обменного курса. По мнению МВФ, главным приоритетом украинской власти должно стать возобновление доверия к банковскому сектору. После своего последнего визита в Киев в апреле глава Миссии МВФ Джейла Пазарбазиолу заявила о ряде позитивных тенденций в украинской экономике. В частности, обменный курс претерпел значительную коррекцию, сократился бюджетный дефицит, а уровень инфляции снизился даже больше, чем надеялись. В Миссии Фонда такую уступку аргументируют уменьшением экономической активности в стране. Для получения очередной порции кредита МВФ Украина уже дополнительно ввела 13-процентную пошлину на импорт, а еще для оптимизации расходов Пенсионного фонда пообещала урезать «особые» пенсии. МВФ также настаивает на том, чтобы «Нефтегаз» поднял цену на импортное топливо для коммунальных служб до себестоимости. Это должно вывести «Нефтегаз» из убыточного предприятия на нулевую рентабельность. Естественно, что после такого шага может резко возрасти стоимость коммунальных услуг для населения. Также Нацбанк взял на себя обязательства до 2010 года снизить уровень инфляции до 10%. Кроме того, в соответствии с меморандумом между МВФ и Украиной 30 апреля Нацбанк издал постановление, в котором установил 2-процентное отклонение курса гривни от средневзвешенного курса на межбанковском валютном рынке. После того как Киев получил первую часть кредита в размере $4,5 млрд., ряд коммерческих банков получили от НБУ солидные средства для рефинансирования. Были это деньги из транша МВФ или нет – неизвестно. Нацбанк так и не рассказал, куда пошли эти средства – рефинансирование финучреждений, интервенции на межбанковском валютном рынке или еще на что-то. На какие конкретно нужды пойдет этот кредит, пока тоже неизвестно. В МВФ традиционно размыто указывают на то, что данный кредит должен пойти на укрепление доверия в финансовом секторе и помочь национальной экономике в борьбе с мировым финансовым кризисом. Пока можно только предполагать, что НБУ потратит деньги Фонда на поддержку банковского сектора и пополнит свои валютные резервы, из которых будет гасить спрос на доллар. Таким образом, Нацбанку данный кредит позволит разбавлять спрос на североамериканскую валюту, а коммерческим банкам погашать корпоративные долги и вообще латать дыры в своем балансе. Второй транш Украина должна была получить еще в середине февраля. Однако решение о его выдаче было отложено из-за пакета несогласованных вопросов. Похоже, теперь МВФ готов наверстать упущенное. Очевидно, что решение о предоставлении Украине очередного транша МВФ принял фактически авансом, в надежде на то, что украинская власть все-таки выполнит взятые на себя обязательства. Также в пятницу глава Миссии МВФ Джейла Пазарбазиолу заявила о том, что уже после 15 июня Украина сможет получить от Фонда третий транш. Именно тогда произойдет очередной пересмотр программы stand-by для Украины. Это тем более поражает, если учесть, что по предварительному плану следующий транш должен был поступить в Украину только в августе. Более того, если традиционно получателем денег МВФ является Нацбанк, то в этот раз в Фонде согласились на то, что половина второго транша пойдет на покрытие дефицита бюджета. Как это традиционно бывает, теперь с получением очередной кредитной помощи МВФ можно ожидать роста внимания и доверия к Украине со стороны других международных финансовых организаций. Еще в начале этого года о своей готовности помочь Украине кредитами уже заявляли представители Всемирного Банка и Европейского банка реконструкции и развития. В отличие от кредитов МВФ, которые выделяются для коррекций в монетарной сфере, кредиты двух других международных институтов традиционно направляют на инфраструктурные проекты и проекты развития. Если сотрудничество ВБ и ЕБРР с Украиной все же станет реальностью, это, в свою очередь, может послужить хорошим толчком к частным зарубежным инвестициям в Украине. В конце концов, эти кредиты могут существенно помочь в преодолении последствий влияния на Украину глобального финансово-экономического кризиса.