Украина и РФ откроют на границах базары

Украина и Россия планируют создать приграничные торговые полосы для торговли между частными лицами. Об этом в интервью УНИАН сообщил первый заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолий Гутник. «Сейчас мы идем дальше, на сегодняшний день вместе с правительством уже прорабатывается возможность создания «торговых зон» в приграничной полосе, чтобы россияне в Украину, а украинцы в Россию могли ездить и свободно торговать», - сказал он. «Предусматривается, что будут определены определенные территории, на определенном расстоянии от границ, на которых можно будет пересекать границу со своими товарами для продажи в соседней стране при наличии определенных документов относительно того, что этот товар был соответствующим образом произведен или выращен владельцем», - добавил представитель Гостаможни. Гутник также выразил надежду, что новые условия перемещения через российско-украинскую границу быстро вступят в силу.