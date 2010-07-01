Беларусь выбила у «Газпрома» повышение стоимости транзита

Беларусь и «Газпром» в четверг могут подписать дополнительное соглашение к контракту о ставке транзита газа через территорию республики, она может вырасти до 1,88 доллара с 1,45 доллара за тысячу кубометров на 100 километров. Об этом сообщил первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, пишет РИА «Новости». По словам Семашко, соглашение будет подписано «наверняка». Он уточнил, что стороны сошлись на стоимости прокачки одной тысячи кубометров на 100 километров в размере 1,88 доллара. Вице-премьер Беларуси также добавил, что «Газпром» признает наличие долга перед республикой за транспортировку газа через ее территорию в размере 32 миллионов долларов. В прошлый четверг Беларусь получила платеж «Газпрома» за транзит газа в размере 228 миллионов долларов за ноябрь-декабрь прошлого года и первые пять месяцев текущего года. Как заявлял официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, платеж произведен в соответствии с действующим контрактом, который предусматривает ставку транзита в 1,45 доллара. Исходя из требуемой Белоруссией ставки - 1,88 доллара - платеж составил бы 260 миллионов долларов, но для этого необходимо подписать дополнительное соглашение о транзитной ставке. Куприянов пояснял, что увеличение транзитной ставки в дополнительном соглашении увязано с вопросом повышения внутренних оптовых цен на газ в Беларуси. По словам Куприянова, ранее стороны договорились, что в 2009 году оптовая надбавка «Белтрансгаза», на 50% принадлежащего «Газпрому», должна была составлять 10,47 доллара на тысячу кубометров, а в 2010 году - 11,07 доллара. В прошлую пятницу газовый конфликт между Россией и Белоруссией, начавшийся в понедельник с прекращения поставок газа из-за долгов белорусской стороны, окончательно разрешился достижением двусторонних договоренностей о ставке транзита на 2010 год. Как сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, договоренности были достигнуты в телефонном разговоре, но документы пока не подписаны.