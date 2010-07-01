В ВР уже готовятся вновь повышать акциз на сигареты

Украинцев может ожидать новое подорожание сигарет и алкоголя. Так, в Верховной Раде инициируют поэтапный рост акцизов на эти товары - сначала в октябре 2010-го, потом в феврале и мае 2011-го, пишет Сегодня. «В коалиции уже есть четкие договоренности о повышении акцизов на табак, — говорит народный депутат Украины от фракции КПУ Евгений Царьков, работающий в комитете по вопросам налоговой и таможенной политики ВР. — В каждый этап ожидается рост на 30%, в итоге — акциз на сигареты вырастет на 90%. Касается рост акцизов и водки. Сбор будет расти в три этапа по 35% и в итоге поднимется на 105%. Идет работа над повышением акциза на пиво и крепленые вина. Эта группа вредных товаров может приносить высокий доход в казну. Так, только благодаря росту акцизов на табак в этом году ожидается пополнение бюджета на 11—13 млрд грн, а в 2009-м в госказну поступило лишь 9 млрд». Рост акциза на табак должен привести к росту розничных цен. Например, пачка сигарет Chesterfield по цене 7,25 (при последнем повышении акцизов с 1 июля она дорожает до 8 грн.) осенью может вырасти до 8,90 грн, зимой — до 10, весной — до 11,60 грн. Кроме того, из-за роста акцизов на водку подорожает и бутылка огненной: пол-литра по цене 20 грн осенью может вырасти до 22,65 грн, зимой — до 25,38 грн, весной — до 28,10 грн. «И не стоит бояться засилья контрабанды. Мы с соседними государствами, той же Россией, будем согласовывать нашу акцизную политику», — говорит нардеп. То бишь и там будет рост цен. Представители табачной и алкогольной индустрии воспринимают дынные инициативы власти осторожно. «Пусть сначала законопроект в Раде зарегистрируют... Рост акцизов на табак и алкоголь ударит по карманам покупателей», — уверен вице-президент УТПК Вячеслав Сокерчак.