Налоговый кодекс добавит экономике тени – эксперты

Проект Налогового кодекса, принятый Верховной Радой в первом чтении, лишь углубляет проблему «теневых» зарплат на малых и средних предприятиях. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав Рой, комментируя итоги обсуждения проекта Налогового кодекса на открытом заседании Экономического совета при Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП), пишет УНИАН. «Главные причины масштабного существования «теневых» зарплат очевидны, - сказал Рой. – Это – чрезмерная налоговая нагрузка на бизнес и чрезмерные полномочия контролирующих органов. Вместе с коррупцией это не только сдерживает развитие малого и среднего бизнеса, но и приводит к его постепенному упадку и практически полной криминализации». В таких условиях, убежден эксперт, профсоюзы не могут эффективно оградить социальные права наемных работников и заставить предпринимателей выводить из «тени» размеры зарплат. «Когда предприниматель не видит перспектив легального развития своего бизнеса, а рост безработицы снижает стоимость рабочей силы, тогда «теневые» зарплаты становятся неизбежными по объективным экономическим причинам, - считает Рой. – В настоящее время наемному работнику в малом и среднем бизнесе приходится выбирать: либо минимальная официальная зарплата (а следовательно – социальная незащищенность сегодня и в будущем), либо безработица. Понятно, человек выбирает первое. И профсоюз, даже если он есть на конкретном малом предприятии, бессилен повлиять на этот выбор». «На заседании Экономического совета при УСПП практически все участники обсуждения констатировали, что проект Налогового кодекса не дает оснований ожидать улучшения условий ведения бизнеса. То есть он не дает бизнесу стимулов к развитию. Соответственно, такой проект, если станет законом, еще больше усложнит работу профсоюзных организаций. «Теневая» экономика и эффективная социальная защита – вещи несовместимые. Поэтому наша Федерация профсоюзов малого и среднего предпринимательства приложит и свои скромные усилия, чтобы проект Налогового кодекса был кардинально переработан», - подытожил Рой. Напомним, Верховная Рада Украины 17 июня приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом Министров.