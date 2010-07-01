«Газпром» даже не подумает уступать «Нафтогазу»

Заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун заявил, что компания будет предлагать «Газпрому» перейти на принцип «качай или плати», пишет «Коммерсант-Украина». «Мы делаем ставку на то, что по соглашению о строительстве газопровода Богородчаны–Ужгород от 2003 года у нас был предусмотрен для этого участка принцип «качай или плати». Если «Газпром» однажды пошел на такого рода договоренность, нет оснований отказывать нам сейчас», – отметил источник «Ъ» в Минтопэнерго. Он также добавил, что для Украины крайне важно добиться прокачки фиксированных объемов газа до 2013 года, когда будет запущен на полную мощность газопровод Nord Stream (максимальный объем прокачки 55 млрд кубометров), так как его работа теоретически угрожает снижением объема транзита до 50 млрд кубометров. Тем не менее в «Газпроме» идти на уступки не намерены. «У нас есть соглашение, которое вполне устраивает компанию. Переговоры вести можно, но мы хотим понимать в чем, грубо говоря, будет наш выигрыш», – сказал «Ъ» высокопоставленный источник в компании. По его словам, вопрос загрузки украинской газотранспортной системы может быть решен принципиально, если произойдет объединение «Газпрома» и «Нафтогаза», но пока украинская сторона пытается уйти от четких договоренностей.