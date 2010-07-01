Мегарекорд НИБУЛОНа - сдан еще один элеватор на Полтавщине

Сельскохозяйственное предприятие «НИБУЛОН», лидер украинского аграрного рынка, ежедневно подтверждает на практике новые стандарты деятельности в аграрном секторе страны – быстро, качественно и надежно строить технологически сложные, масштабные и крайне важные для экономики Украины объекты. Во вторник компания торжественно открыла новый современный элеваторный комплекс по приемке, хранению и отгрузки зерновых и масличных культур в пгт Артемовка Полтавской обл., возведенный в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «НИБУЛОНа» по возрождению Днепра и других рек Украины как транспортных артерий. Открытие элеватора состоялось, когда еще не остыли позитивные эмоции и впечатления от торжественного введения в эксплуатацию всего 3 дня перед этим в пгт Градижске (Полтавская обл.) на берегу Днепра новопостроенного речного терминала компании. Тогда в Градижске присутствовали, в частности, вице-премьер-министр Украины по вопросам АПК Виктор Слаута и глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики и земельным отношениям Григорий Калетник, а также руководство области, другие высокопоставленные лица и иностранные гости. В Артемовке компания «НИБУЛОН» оказала беспрецедентно высокую социальную помощь местной громаде и всему Чутовскому району. Восемь школ района получили в подарок компьютерные классы, значительные средства выделены на ремонт центральной районной больницы, возведение Рождественского храма Пресвятой Богородицы, оказание помощи местной футбольной команде. В Артемовке отремонтированы дороги, водопровод, газифицирован детский сад, обустроены святые места памяти. И это при том, что значительные средства «НИБУЛОН» выплатил сразу же при покупке участка, на котором построен элеваторный комплекс. Однако особым акцентом торжественного мероприятия в связи с открытием элеватора стало чествование ветеранов Великой Отечественной войны, которым вручили цветы, подарки и оказали финансовую помощь. «Мы выделили финансовую поддержку, чтобы они ощутили, что наша компания пришла не только дать новую жизнь поселку, но и чтобы сказать им спасибо за их чрезвычайно тяжелый труд. В поселке появился луч новой жизни, и в Украине тоже. Благодаря таким компаниям, как наша, можно жить лучше, и Украина будет жить лучше, ибо, я уверен, таких компаний как наша в Украине будет больше», - заявил в связи с этим Герой Украины, генеральный директор ООО СП «НИБУЛОН» Алексей Вадатурский. Вадатурский также добавил, что высокие социальные стандарты и особый подход во взаимоотношении с местными общинами, на территории которых возглавляемая им компания строит свои объекты, является фирменным стилем «НИБУЛОНа». «На сегодня на 7 введенных в эксплуатацию объектах «НИБУЛОН» уже выделил в целом более 15 млн грн на решение социальных вопросов в каждом регионе. Пожалуй, мы одна из немногих компаний, которая когда приходит с инвестицией на село, прежде всего, выкупает у общины по справедливой цене земельный участок. А не берет в аренду за символическую плату. И мы добиваемся того, что выделенные на покупку средства немедленно, уже в ходе строительства, направлялись на решения социальных вопросов», - добавил гендиректор «НИБУЛОНа». Говоря в целом об инвестпроекте компании и роли нового элеватора в Артемовке, Вадатурский заявил: «НИБУЛОН» для Полтавщины - это демонополизация зернового рынка. «НИБУЛОН» - это реализация самой крупномасштабной инвестпрограммы почти в полмиллиарда долларов и это системный инвестпроект, который предусматривает строительство судов, элеваторов, флота. А это рабочие места для судостроителей, для металлургов, это более привлекательные цены для аграриев и это имидж Украины на мировом рынке. И таким образом, можно добиться системности в бизнесе, системности в инвестициях. И я думаю, что наш инвестпроект может служить примером для многих других инвесторов, как необходимо в Украине инвестировать в экономику аграрного сектора. И как любить Украину на самом деле». В этой связи он с радостью сообщил, что как раз в ходе торжественной церемонии открытия элеватора в Артемовке стало известно, что «НИБУЛОН» выиграл тендер на поставку в Японию 70 тыс. тонн ячменя и 10 тыс. тонн пшеницы. Таким образом, Вадатурский отметил, что системный подход деятельности «НИБУЛОНа» как лидера аграрного рынка предусматривает не только строительство современных элеваторных комплексов, речных терминалов, а также создание своего флота для доставки зерновых в порт, но и умелые профессиональные действия по реализации украинской сельхозпродукции на мировых рынках. Высокую значимость деятельности «НИБУЛОНа» в области отметил от имени главы Полтавской облгосадминистрации Александра Удовиченко начальник Главного управления агропромышленного развития Полтавской ОГА Александр Сень, а также глава Чутовской райгосадминистрации Анатолий Шевьяков, представители местной громады, руководители строительных компаний. «За последние 10-15 лет у нас в районе еще не было такого мощного ответственного инвестора, который пришел, вложив большие финансовые ресурсы, и создал более 70 рабочих мест. Наш район сельскохозяйственный, потому это, прежде всего, в интересах нашего товаропроизводителя, что элеватор «НИБУЛОНа» даст возможность выгодно реализовать ту продукцию, которую производят на наших полях, и получать достойные финансовые результаты от своего труда. Это очень-очень важно! И хочу заверить, что мы все сделаем, чтобы он никогда не жалел, что он сюда пришел», - заявил Шевьяков. В свою очередь Сень отметил: «Относительно сотрудничества с «НИБУЛОНом» и его роли в отношениях с производителями, то здесь только позитив. Я должен сказать, что мы провели мониторинг цен: когда «НИБУЛОН» приостанавливает закупки, то мы имеем значительное снижение цены на зерновые культуры... Мы оцениваем значение элеватора в комплексе деятельности компании «НИБУЛОН», ибо она обеспечит более быструю и более эффективную доставку зерна в порты и на рынки его реализации». Элеватор в Артемовке построен менее чем за 3 месяца. Он сможет единовременно хранить 76 тыс. тонн зерновых и масличных культур, суточная способность по приемке этих культур – 5 тыс. тонн. В его строительство инвестировано более 100 млн грн. В целом инвестпроект «НИБУЛОНа» по возрождению судоходства украинскими реками стоимостью $470 млн предусматривает строительство 57 несамоходных и самоходных суден, в частности 14 морских и речных буксиров, а также 17 элеваторов, из которых 10 – речные элеваторы на Днепре, Южном Буге и др. реках. В настоящее время уже построены и успешно работают 24 несамоходных судна и 3 буксира, а также 3 речных терминала (Черкасская, Полтавская и Запорожская обл.) и 2 элеваторных комплекса в Полтавской области, элеватор в Артемовке стал третьим. Уже в среду на заводе ОАО «Вадан Ярдс Океан» состоялся спуск на воду 4-х несамоходных судов и закладка главного из серии из 12-ти суден буксира-толкача, заказчиком которых является ООО СП «НИБУЛОН».