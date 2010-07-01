От Налогового кодекса крупный бизнес не пострадает - эксперт

Новый Налоговый кодекс позволит владельцам крупного бизнеса, как и раньше, не платить налоги. Об этом сегодня в ходе конференции заявил лидер партии «Великая Украина» Игорь Беркут, пишет Лига. По его словам, никакой дополнительной нагрузки, каких-либо ограничительных норм, повышения налоговой либо административной ответственности для крупного бизнеса Налоговый кодекс не несет. «То есть, как и раньше, все центры прибыли наших финансово-промышленных групп будут оставаться за пределами нашей родины и, как и раньше, многомиллионные и миллиардные сделки не будут поддаваться налогообложению со стороны государства. И конечные выгодоприобретатели, наши мультимиллионеры и миллиардеры, как и раньше, не будут платить налоги», - отметил ИБеркут. Он также подчеркнул, что Налоговый кодекс несет четыре важных посыла обществу. «Первое: низший класс должен содержать себя сам и обеспечивать высший. Второе: высший класс снимает с себя ответственность за содержание низшего. Третье: высший класс может применять насилие в отношении низшего. Четвертое: высший класс может применять насилие в отношении крупного бизнеса, если он не является частью власти. Но при этом никаких угроз самому высшему классу не прослеживается», - сказал Беркут.