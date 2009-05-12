Зонирование игорного бизнеса: мифы и реальность-2

Ряд народных депутатов подняли вопрос о выведении игрового бизнеса в специальные резервации по примеру Российской Федерации, при этом опыт развитых стран в том числе стран ЕС и США говорит о неэффективности и даже пагубности таких мер. Так, еще год данная тема широко обсуждалась в экспертной среде, а одним из результатов этого анализа стал материал, опубликованный рядом украинских изданий. Прошел год, а статья годичной давности не только не потеряла актуальности, а наоборот стала выглядеть как будто написанной на злобу дня сегодняшнего. O будущем игорного бизнеса было высказано много мнений. В качестве международного опыта, пусть не очень удачного, бралась даже модель зонирования игорного бизнеса, в частности - о выносе игорных заведений за пределы Киева. Пока стороны так и не пришли к единому мнению не только в том, как организовать вынос казино и автоматов за пределы столицы, но и в том, стоит ли это делать вообще. Мы решили трезво взглянуть на международный опыт в данной области и в ходе исследования выяснили, что легальный игорный бизнес развивается в 70 странах мира, его объем по итогам 2007 года составил 74 миллиарда долларов. А как обстоят дела с зонированием и другими методами держать этот бизнес «в узде»? О мифах и фактах Дискуссия о зонировании игорного бизнеса, то есть создании специальных районов, где функционируют игорные заведения, началась в нашей стране после появления в Верховной раде законопроекта о выносе игорных заведений за пределы Киева. Однако диспут этот не всегда достаточно объективен, поскольку многие его участники являются либо "заинтересованной" стороной в деле, либо просто непрофессиональны, либо находятся в плену мифов об игорном бизнесе, что ведет к заведомо неправильным выводам. Так, многие свято уверены, что Лас-Вегас – единственное место в США, где есть казино и игровые автоматы. Факт же заключается в том, что игра разрешена в 36 штатах во всевозможных формах в тысячах заведений, а США занимают первое(!) место в мире по количеству установленных игровых автоматов. Или, например, средний обыватель считает, что игровые автоматы изначально настроены так, чтобы не дать ему выиграть. А правда в том, что процент выигрыша устанавливается законом и сегодня составляет в цивилизованных странах не менее 80%, а в странах с либеральным игорным законодательством 92-94%. Несоблюдение этих правил грозит отбором лицензии компаниям-операторам. Главной тенденцией развития игорного бизнеса сегодня является ослабление регуляторных стандартов. Эта тенденция пересекает Атлантику и активно разворачивается в Великобритании, где идет процесс ослабления ограничений: например, тотализаторам уже позволяется спонсировать телевизионные программы, а число игровых автоматов, с момента принятия Gambling Act-2005 (закон об игорной отрасли), возросло на 300 процентов. Вопрос стоит и о дальнейшем снятии ограничений: правительство Гордона Брауна планирует отменить государственную монополию на лотереи и приватизировать The Tote – монополиста букмекерского бизнеса и тотализаторов. Характерная тенденция к либерализации игорного бизнеса началась в Австралии и США, распространилась на Канаду, Новую Зеландию и охватывает уже более консервативные страны ЕС: так, в Греции и Португалии увеличены возможности маркетинговых активностей игорного бизнеса. Естественно, в некоторых странах продавцы азарта не чувствуют себя так вольготно; часто это связано с политическими или религиозными факторами. Так, на территории Израиля азартные игры полностью запрещены законом. Местный бизнес обходит ограничение, открывая казино на борту яхт, курсирующих вдоль побережья страны, и самолетов. Но либерализация бизнеса идет полным ходом и, согласно прессе, скоро в Израиле появится и первое наземное казино. Кроме того, израильские бизнесмены активно вкладывали средства в игорные заведения Палестинской автономии. На территории континентального Китая игорный бизнес также под запретом. Однако запрет не распространяется на бывшие колонии европейских стран - Макао и Гонконг. В результате здесь за последние годы расцвел игорный бизнес. Китайцы также активно осваивают территории соседних государств. В частности, в российских Хабаровске, Благовещенске и Владивостоке открыты несколько заведений, которые посещают в основном китайцы. Из зоны – в "тень" Кстати, о России (российский опыт интересен еще и тем, что многие украинские депутаты частенько просто "заимствуют" законодательные инициативы наших восточных соседей без должного учета отечественной специфики и, соответственно, последствий механического копирования российских начинаний, к сожалению, не всегда успешных). Последние изменения законодательства в сфере игорного бизнеса России состоялись в 2006 году и прошли очень стремительно. 4 октября Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", 12 декабря парламентарии приняли закон в третьем чтении, 28 декабря документ был одобрен Советом Федерации, а еще через два дня подписан президентом. Так вот лихо за три месяца Россия урегулировала вопросы игорного бизнеса. Закон подразумевает создание в России четырех игорных зон вне поселений ("Азов-сити" на юге, "Сибирская монета" на Алтае, "Приморье" на Дальнем Востоке и "Янтарная" в Калининградской области), куда до 1 июля 2009 года должны быть переведены все игорные заведения, кроме букмекерских контор и тотализаторов. Работа по созданию этих зон фактически еще не начата, зато проблемы уже наметились немаленькие. Во-первых, на предложенных для игорного бизнеса площадках отсутствует хотя бы минимальная инфраструктура. "В чистом поле, среди болот и лесов бизнес не построить, да и ездить в такую глушь никто за азартом не будет", - отмечает вице-президент Ассоциации деятелей игорного бизнеса (АДИБ) Валерий Милов. Во-вторых, прогнозируются огромные потери местных бюджетов, ведь регионы (за исключением пяти) будут лишены налоговых поступлений с игорной деятельности. Так, по информации российских налоговиков, только в Санкт-Петербурге годовые потери городского бюджета из-за запрета деятельности игровых залов могут составить около 20 миллионов долларов. И наконец, в-третьих, - самый серьезный риск - по мнению специалистов, в частности Российского союза промышленников и предпринимателей, неизбежен расцвет нелегального игорного бизнеса: "азарт" просто уйдет из зон в "тень". «280 нарушений законодательства об игорном бизнесе выявлено в Воронежской области за месяц» – сообщает ИА Regnum, 13 марта. В Красноярске обнаружили зал игровых автоматов в частном доме, 10 игровых автоматов. Ярославль – в результате последних мероприятий милиции проверены 64 зала, наложен арест на 621 игровой автомат, изъято 165 игровых автоматов и 218 игровых плат. Нелегальный игорный бизнес в России набирает обороты, что еще раз доказывает, что спрос на азарт с запретом не исчезает. Россияне не были первыми, кто столкнулся с проблемами из-за "выселения" игорных заведений за пределы городов. Опыт многих стран показал, что резкие ограничения игорного бизнеса или полный его запрет не влекут за собой его исчезновение, а остановка легального рынка сопровождается существенным ростом нелегального игрового бизнеса. Мы не нашли ни одной страны мира, которая добилась бы положительного результата в контроле над теневым игорным бизнесом с помощью жесткого зонирования и запрета легального игорного бизнеса (США, Эстония, Греция, Израиль и другие). Примеров негативного зарубежного опыта существует много. Так, в Турции действует запрет на игорный бизнес, однако, по различным оценкам экспертов, на территории страны функционирует от до 3 тысяч подпольных казино. В Саудовской Аравии - стране с самыми жесткими исламскими ограничениями на азартные игры (кроме конных скачек), - регулярно появляются сообщения о рейдах полиции в подпольные игорные заведения. В Китае функционирует более миллиона нелегальных игровых автоматов, которые полностью контролируются китайской организованной преступностью. В Италии запрет на оперирование игровых автоматов спровоцировал появление на карте Европы самого большого рынка нелегальных игровых автоматов - до полумиллиона единиц (7 игровых автоматов на тысячу человек). В то же время, с 2003 года, когда в Италии был либерализован игорный бизнес и разрешено оперирование игровых автоматов, дальнейшее распространение незаконных игорных заведений практически прекратилось, на сегодня там легально функционируют почти 200 тысяч автоматов. Игорные грабли Что касается Украины, то по официальной информации Департамента мониторинга администрирования платежей Министерства финансов Украины, по состоянию на 1 марта 2008 года количество игровых автоматов составляет чуть более 100 тысяч штук, это в 8 раз меньше, чем в США. Таким образом, на каждую тысячу украинцев приходится примерно 2,2 игровых автомата. Поступления от игорного бизнеса в госбюджет Украины составили в 2007 году 700 млн. гривен или 1% от всех поступлений. Получается, что мировой опыт зонирования демонстрирует, что создание "резерваций" для игорных заведений может губительно отобразиться как на самом игорном бизнесе, так и на местных и государственном бюджетах – из-за значительного снижения налоговых поступлений? А отечественный "азарт" скорее всего, уйдет в подполье, в "тень", нежели добровольно отправится "на зону" где-нибудь под Цюрупинском. В этом случае государственной стратегией должно быть стимулирование большей прозрачности отечественного игорного бизнеса. А это, в свою очередь, означает иностранные инвестиции в Украину и создание тысяч и тысяч новых рабочих мест. В свете такой аргументации идея выселять игорный бизнес на околицы меркнет перед здравой мыслью профессионально и жестко регулировать эту сферу. Так же как и на Западе ужесточить условия игорной деятельности: в разы повысить стоимость соответствующей лицензии; увеличить требуемый уставной капитал компаний-операторов; ввести контроль производства и сертификации игровых автоматов; определить четкий перечень типов объектов, где запрещено размещать игорные заведения (образовательные, медицинские, социальные учреждения и т.п.); строго следить и еще строже наказывать за нарушение возрастного ценза для посетителей (если нужно – вводить уголовную ответственность). Такие меры позволят очистить рынок от недобросовестных участников, сделать игорный бизнес более прозрачным и, следовательно, увеличить поступления в местные и государственный бюджеты. В завершение отметим, что еще ни одной экономике, четко и жестко регулирующей азартные игры, этот вид бизнеса не навредил, ведь игра ведется по правилам и в соответствии с мировым опытом и тенденциями, а не вопреки им, когда мифы об игорном бизнесе (в том числе и об исключительной пользе зонирования игорных заведений) воспринимаются как непреложная истина, а чиновники в очередной раз наступают на грабли, которые легко можно обойти.