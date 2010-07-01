Проект Налогового кодекса – высокопрофессиональный - эксперт

Предложенный премьер-министром Украины Николаем Азаровым проект нового Налогового кодекса является «высокопрофессиональным». Об этом заявил во время пресс-конференции в Главред-медиа заместитель председателя Всеукраинского союза ученых-экономистов, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ, Валерий Новицкий. При этом он отметил, что во время разработки этого документа правительственные чиновники «едва ли не впервые в украинской практике серьезно советовались с научными работниками и проводили дискуссии между руководителями, администраторами, ответственными за принятие этого документа, и научными работниками». Экономист также отметил наличие определенных «недостатков» и «опасений» по поводу проекта Налогового кодекса, но, по его мнению, «не все эти опасения являются стопроцентно точными и меткими». Так, многие отмечают опасность усиления административного давления на субъектов ведения хозяйства. «Чаще всего идет речь о шести пунктах, которые вызывают опасение. Речь идет речь об изъятии у плательщиков налогов оригиналов тех или иных документов, об обыске жилья граждан, об использовании средств аудио и видео фиксации, об опросе физических лиц, о доначислении налоговых обязательств по непрямым решениям и аргументам без решений суда, и наконец, проверках вообще без решений руководства Налоговой администрации», - уточнил господин Новицкий. Однако по его словам, «все эти административные рычаги приняты в мировой практике в тех или иных странах». Новицкий убежден, что на нынешнем этапе для устранения замечаний к проекту Налогового Кодекса необходимо организовать серьезный диалог, причем не столько политический, а сколько диалог с представителями широкой общественности и, прежде всего, бизнеса.