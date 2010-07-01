Налоговый кодекс пугает одиозностью - эксперт

Проект Налогового кодекса, предложенный Николаем Азаровым, содержит существенные прогрессивные шаги и в то же время «одиозные нормы, которые фактически нивелирует тот потенциал позитива, который заложен в документе». Об этом во время пресс-конференции в Главред-медиа заявил старший консультант сектора экономической и социальной стратегии Национального института стратегических исследований Алексей Молдован. «Этим проектом формируется красивый каркас с позитивными и конструктивными нововведениями, которые будут коррелировать задачу посткризисного обновления экономики. Это - ключевой позитивный момент. Сам факт наличия политической воли для утверждения нового Налогового кодекса является определенным позитивом», - отметил эксперт. Молдован выделил четыре основных позитивных направления, которые содержатся в проекте Налогового кодекса. Во-первых, документ предусматривает сокращение количества налогов и сборов, что касается системы государственных и местных налогов. Во-вторых, данный проект предусматривает снижение фискального давления на экономику. «Правительство предложило снизить до 2014 года ставку налога на прибыль до 17%, ставку налога на добавленную стоимость также до 17%», - отметил специалист. В-третьих, новый проект Налогового кодекса предусматривает «расширение перечня инструментов реализации стимуляционного потенциала налоговой политики». «Это является достаточно позитивным моментом: правительство понимает, что политика фискализма, когда налоговая система в целом рассматривается как инструмент мобилизации доходов в бюджеты, это - губительный подход для Украины», - объяснил Молдован. В-четвертых, документ свидетельствует об «ощутимом понимании правительством того, что нужно повышать фискальную эффективность налоговой системы». Этого, по словам эксперта, можно достичь двумя путями - или путем внедрения новых налогов и повышения действующих, или путем улучшения администрирования действующих налогов.