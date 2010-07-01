Ахметов рассказал, когда 1+1=3

Основной акционер компании «Метинвест» Ринат Ахметов убежден, что от объединения ММК им. Ильича и «Метинвеста» выиграют все его участники, включая трудовой коллектив предприятия, Мариуполь и Украину в целом. Как сообщает газета трудового коллектива ММК им. Ильича «Ильичевец», об этом Ахметов заявил сегодня в ходе встречи с трудовым коллективом меткомбината. Как отметил Ахметов, после получения разрешения Антимонопольного комитета и прохождения всех необходимых процедур «Метинвест» становится партнером комбината им. Ильича, информирует УНИАН. «С чем мы пришли? Что это даст? Мы пришли с Ингулецким ГОКом, мы пришли с Авдеевским коксохимом, мы пришли с «Краснодонуглем», мы пришли с Харцызским трубным заводом. Мы пришли с 2 млрд долларов, которые будут направлены на реконструкцию предприятия. Что есть у комбината Ильича? Полный металлургический цикл, славная история, славные традиции, прекрасный трудовой коллектив, во главе которого стоит, на мой взгляд, лучший металлург Украины – Владимир Семенович Бойко. Мы вместе с вами и Владимиром Семёновичем создаем вертикально интегрированную компанию. Это как раз тот случай, когда 1+1 = 3», - сказал бизнесмен. По словам Ахметова, трудовой коллектив меткомбината получит достойную работу, достойную заработную плату, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Он также отметил, что объединение ММК им. Ильича и «Метинвеста» позитивно отразится на экологической ситуации в Мариуполе. «Мы все прекрасно понимаем, какая экологическая ситуация в Мариуполе. «Азовсталь» хотела строить свою аглофабрику, а ММК – свой коксохим. Если все все построят, вредных выбросов в атмосферу будет в разы больше, чем сегодня. А сегодня нам строить ничего не нужно. У нас все есть. И мы инвестируем 2 миллиарда долларов в реконструкцию предприятия, в модернизацию производства, и вредных выбросов в атмосферу будет намного меньше», – сказал Ахметов. Как сообщалось, сегодня на собрании акционеров ММК им. Ильича было принято решение о предоставлении компании Metinvest B.V. права на покупку 75% акций ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича». Акционеры приняли решение включить в перечень инвесторов, среди которых будут размещены акции дополнительной эмиссии, компанию Metinvest B.V. Участники собрания проголосовали за увеличение уставного капитала ММК им. Ильича в 3,7 раза – до 3 млрд 92,934 млн грн с целью пополнения оборотных средств и дальнейшего развития общества. Владельцы ценных бумаг меткомбината объявят дополнительную эмиссию акций до 9 млрд 20,020 млн штук с номинальной стоимостью как и у акций первого выпуска – 0,25 грн/шт. На собрании было также изменено название ММК им. Ильича с открытого акционерного общества на публичное акционерное общество, соответствующие изменения будут внесены в название дочерних предприятий.