Украине предлагают брать в долг в рублях

Украина прорабатывает вопрос выпуска своих правительственных облигаций на территории РФ, номинированных в российских рублях. Как сообщает УНИАН, об этом заявил заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Алексей Кудрин во время Международного инвестиционного форума «Финансирование посткризисных экономик государств – участников СНГ», который проходит в Ялте. «В настоящее время Украина и Беларусь прорабатывают этот вопрос», - сказал Кудрин. При этом он отметил, что как российские банки, так и российское правительство готовы поддержать данную инициативу. Кроме того, министр РФ заявил о том, что Россия намерена в этом или в 2011 году осуществить еврозайм, номинированный в российских рублях. Кудрин также отметил, что по прогнозам правительства, рост кредитования в России по итогам 2010 года составит 5-10%. При этом по итогам первого полугодия этот показатель, возможно, будет на уровне 2%. Говоря о сотрудничестве в рамках СНГ, министр финансов РФ отметил необходимость прямых двусторонних котировок валют стран – участниц СНГ.