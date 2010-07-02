Украина может потерять «Нафтогаз» уже к концу года

Россия и Украина могут договориться о форме партнерства в газовой сфере к концу года. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер Украины Андрей Клюев, пишет Интерфакс-Украина. «Есть несколько моделей сотрудничества: создание совместного предприятия, газовый консорциум. Я думаю, что к концу года мы сможем определиться с формой сотрудничества», - рассказал он. Премьер-министр РФ Владимир Путин предложил объединить «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины». Стороны договорились, что объединение может быть поэтапным и первым шагом на пути такого объединения может стать созданное на паритетных началах совместное предприятие. Украинская сторона внесет в него все свои газотранспортные и добывающие активы, а российская - адекватный по стоимости добычной актив. Однако в «Газпроме» говорят, что СП может быть создано только при условии реализации второго этапа сделки - слияния компаний.