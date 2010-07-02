Крыму обеспечат приоритетное развитие

Кабинет Министров Украины намерен предоставить Автономной Республике Крым статус территории приоритетного развития. Об этом заявил сегодня первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев в ходе Международного инвестиционного форума «Финансирование посткризисных экономик государств – участников СНГ. Актуальные проблемы. Новые возможности», который проходит в Ялте. По словам Клюева, сейчас готовится соответствующий законопроект, в котором будет прописан ряд приоритетов развития Крыма. Эти же приоритеты будут предусмотрены в программе развития Крыма, сообщает УНИАН.