Аукционы по энергоресурсам превратились в клуб «избранных»

Украинские энергоресурсы продают ниже рыночных цен и «нужным людям». Об этом сообщил президент Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук, пишет «Форпост». «С приходом оранжевой власти в 2005 году в Украине был открыт доступ к энергоресурсам, добываемые украинскими компаниями», - отметил эксперт. По его словам, речь идет о скупке за бесценок ресурсов, которые не восстанавливаются и принадлежат Украине и народу. Косянчук отметил, что Аукционный комитет, который должен следить за конкурентностью проведения аукционов энергоресурсов, добываемых ОАО «Укрнафта» и ДК «Укргаздобыча», делает наоборот, проводя специальные аукционы, без конкуренции, а их участниками являются «свои» люди, «никого со стороны туда просто не пускают». Отметим, согласно государственному бюджету Украине на 2010 год, стартовая цена реализуемой на аукционах украинской нефти и газового конденсата определяется на основании таможенной стоимости нефти по данным Гостаможслужбы за 15 дней, предшествующих дате регистрации заявок на проведение биржевых торгов, и учитывает надбавку за качество. Эксперты связывают низкие стартовые цены на украинскую нефть, которая реализуется на аукционах, с тем, что при их формировании аукционный комитет по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля при Министерстве экономики не учитывает налог на добавленную стоимость в таможенной стоимости нефти, ввозимой в Украину. Ранее президент Украинской ассоциации сжиженного газа Сергей Пивень допускал, что значительные объемы сжиженного газа, предназначенные для продажи населению, уходят по каналам коммерческой реализации.