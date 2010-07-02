Налоговый кодекс собрал 5 тыс. замечаний

На данный момент к проекту Налогового кодекса подано 5060 поправок как от представителей оппозиции, так и от членов коалиции и от Президента. Об этом заявил народный депутат Украины от фракции НУНС, заместитель председателя Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Николай Катеринчук, сообщили Главреду в пресс-службе «Европейской партии». «Если их (правки. - Ред.) напечатать в виде таблицы, как предусмотрено Регламентом парламента, то на выходе мы получим документ, который будет насчитывать около 5-6 тысяч страницы. Такое количество поправок говорит само за себя», - считает Катеринчук. При этом депутат отмечает, что быстро рассмотреть все замечания просто не возможно. «Мне не совсем понятно, каким образом можно рассмотреть все эти поправки. Подавляющее большинство замечаний предложено именно представителями от большинства и власти, и естественно, что они будут пытаться их учесть ко второму чтению. Однако, если посчитать сколько для этого нужно времени, то это будет не один день непрерывной работы. И здесь вопрос не в том сможем ли мы это сделать физически или нет. Суть в другом - какая это будет налоговая реформа? Ведь проект Налогового кодекса Азарова-Тигипка вообще не предусматривает никакой реформы в системе налогообложения. Он фактически консервирует существующую модель и дает неограниченные права налоговому инспектору, чем последний будет пользоваться, конечно, не в интересах предпринимателя. Следовательно, зарегистрированный мною проект Постановления (г. № 6509/П1 от 30.06.2010) об отклонении законопроекта является абсолютно логичным», - заявил Катеринчук.