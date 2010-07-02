Крым планируют сделать территорией приоритетного развития

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев предложил активизировать деятельность органов СНГ, способных содействовать ускоренному развития Крыма. Об этом он заявил в Ялте ходе работы Международного инвестиционном форума «Финансирование посткризисных экономик государств-участников СНГ. Актуальные проблемы». Об этом сообщает пресс-служба первого вице-премьера, пишет Главком. По словам Клюева, вопросам приоритетного развития АР Крым государство уделяет особое внимание - в настоящее время готовится государственная программа социально-экономического развития этого региона, и государство сделает все возможное для повышения привлекательности полуострова для инвесторов. Правительство Украины вместе с органами власти Автономной Республики Крым разрабатывает проект закона о присвоении Крыму статуса так называемой территории приоритетного развития (ТПР), который предусматривает налоговые льготы для инвесторов, сообщил первый вице-премьер Украины. «В этом законе прописывается ряд приоритетов: какие отрасли экономики необходимо развивать. В соответствии с приоритетными направлениями (инвесторам) будут предоставляться определенные налоговые льготы», - сказал Клюев. Он отметил необходимость использования возможностей государственно-частного партнерства, привлечения ресурсного потенциала исполкома СНГ, Делового форума, Финансово-банковского совета, Межгосударственного банка СНГ и других структур для развития экономики Крыма. Клюев также отметил, что проведение инвестиционного форума именно в Ялте не случайно, поскольку сам по себе Крым является привлекательной территорией для инвестирования в туризм, сельское хозяйство, транспорт, в создание объектов по использованию альтернативных источников энергии и т.д.