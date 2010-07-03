Клюеву нужны деньги на 840 проектов

Правительство Украины в расчете на привлечение иностранного капитала сформировало список из 840 инвестпроектов по модернизации отраслей экономики страны. Об этом на Международном инвестиционном форуме «Финансирование посткризисных экономик государств - участниц СНГ. Актуальные проблемы» в Ялте в пятницу сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев, пишет «Интерфакс-Украина». «Мы рассчитываем на приток большого национального и иностранного промышленного капитала. Правительство сформировало список, который включает 840 инвестиционных проектов, связанных с модернизацией отраслей реального сектора экономики Украины», - заявил Клюев. Как отметил вице-премьер, с целью оживления и модернизации национальной экономики планируется разработать и ввести специальный режим инвестиционной деятельности, направленный на создание благоприятных условий для привлечения и работы инвестиционного капитала. Кроме того, для повышения гарантий иностранным инвесторам Кабмин внес в Верховную Раду Украины законопроект, направленный на формирование единой системы аккредитации на территории Украины отделенных подразделений иностранных юридических лиц. Напомним, парламент Украины 29 июня 2010 года принял за основу правительственный законопроект, предполагающий введение системы аккредитации представительств и филиалов иностранных компаний, которые по закону не являются юридическими лицами, с целью реализации госполитики в сфере внешнеэкономической деятельности.