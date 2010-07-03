Налоговая «доит» предприятия по максимуму - эксперты

Перевыполнение плана сборов налогов, о котором сообщил глава ГНАУ Александр Папаика, объясняется неофициальным распоряжением руководства налоговой устанавливать обязательность привязки сбора налогов со всех предприятий для налоговых администраций на всех уровнях и для всех видов бизнеса к отраслевому коэффициенту, то есть к максимальным показателям нагрузки на наиболее крупных налогоплательщиков отрасли. Об этом сообщили источники «Зеркала недели» в Государственной налоговой администрации. Так, по словам Александра Папаики, налоговая перевыполнила план сбора налогов в июне на 6,5% — собрано 9,8 млрд грн, что составляет порядка 48% роста по сравнению с июнем 2009 года. Причину подобного роста ГНАУ объясняет пересмотром бизнесом, особенно крупным, своих доходов и соответствующим повышением налоговой нагрузки на предприятие на 2-3%. При этом формально налога с оборота в Украине не существует. Однако неформально даже председатель ГНАУ оперирует именно этим критерием. Хотя практика привязки к отраслевому коэффициенту существовала в ГНАУ всегда, шоком для предпринимателей сейчас стали лишь масштабы этого явления и то, что на основании коэффициентов стала планироваться работа всех местных налоговых администраций, сообщили источники «ЗН». Ранее ГНАУ конфликтовала из-за низкого показателя налоговой нагрузки только с большими корпорациями. Однако за три месяца работы новой власти высокий коэффициент налоговой нагрузки с оборота стал реальностью для предпринимателей всех отраслей бизнеса. По данным «ЗН», неофициальные распоряжения руководства ГНАУ устанавливают обязательность привязки сбора налогов к отраслевым коэффициентам со всех предприятий для налоговых администраций на всех уровнях и для абсолютно всех видов бизнеса.