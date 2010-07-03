«Нафтогаз» сам сдался «РосУкрЭнерго» - эксперты

НАК «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитражном суде отказался от своей первоначальной юридической позиции, заключавшейся в правомерности перехода к нему права собственности на 11 млрд кубометров природного газа «РосУкрЭнерго» и признал неправомерность изъятия указанного объема газа. Вследствие этого значительно сузился и упростился предмет арбитражного разбирательства. К таким выводам пришли юристы-международники после анализа Второго отдельного (промежуточного) арбитражного решения Арбитражного института при Торговой палате Стокгольма от 8 июня 2010 года, пишет «Зеркало недели». Как пояснили эксперты, после признания «Нафтогаза» в незаконности изъятия газа у РУЭ, предмет арбитражного разбирательства заключался не в правомерности или неправомерности перехода к НАКу права собственности на 11 млрд кубометров газа, а лишь в юридических последствиях признанной «Нафтогазом» неправомерности такого перехода. Речь шла о том, имеет РУЭ право на получение денежной компенсации рыночной стоимости отобранного газа (в общей суме 4,95 млрд долл. США) или газ может быть возвращен РУЭ в товарном выражении. По мнению юристов, аналогичная ситуация и с требованиями РУЭ на штрафные санкции по Контракту № 14/935-3/04 от 29 июля 2004 года, подписанному между «Нафтогазом» и РУЭ, после того как «Нафтогаз» признал право РУЭ на их получение. В результате изменения «Нафтогазом» своей юридической позиции спор по этому вопросу свелся к тому, имеет ли РУЭ право на получение денежной компенсации или такая компенсация может быть выплачена в пользу РУЭ путем передачи дополнительных объемов газа. По мнению юристов, без согласия «Нафтогаза» с требованиями РУЭ у арбитражного суда, скорее всего, не было бы оснований для вынесения такого решения от 8 июня. Юристы констатируют, что арбитражный суд фактически положил в основу своего решения достигнутое соглашение между «Нафтогазом» и РУЭ по спорным вопросам через согласование позиций сторон. Напомним, что в решении Стокгольмского арбитража говорится: «Позиция РУЭ… не противоречит, в соответствии с выраженной «Нафтогазом» позицией, аргументам «Нафтогаза» и, таким образом, подобная позиция РУЭ, является разумным коммерческим решением».