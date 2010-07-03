Камбину удалось договориться с МВФ

Завершились переговоры между Кабинетом Министров Украины и миссией Международного валютного фонда с участием Национального банка Украины. Как сообщили Главреду в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ, стороны согласовали программу сотрудничества между Украиной и МВФ на следующие 2,5 года, которая подлежит утверждению менеджментом и Советом Директоров МВФ. Выполнение соглашения stand-by с Международным валютным фондом позволит Украине обеспечить социально-экономическую стабильность и развитие в условиях выхода из кризиса и проведения масштабных структурных преобразований в экономике и общественных отношениях. Напомним, миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину 21 июня.