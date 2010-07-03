«Нафтогаз» мог избежать «стокгольмского поражения»

Судебного разбирательства в Стокгольмском арбитражном суде между НАК «Нафтогазом Украины» и «РосУкрЭнерго» могло бы не быть, если бы был признан недействительным или расторгнутым контракт, подписанный компаниями 29 июля 2004 года. Такое мнение высказали юристы-международники, пишет «Зеркало недели». Напомним, что Контракт № 14/935-3/04 «Об объемах и условиях закачки природного газа в подземные хранилища газа, его хранения, отбора и транспортировки в 2005-2030 годах» от 29 июля 2004 года был подписан «Нафтогазом» в лице нынешнего главы Минтопэнерго Украины Юрия Бойко с «РосУкрЭнерго». Несмотря на то, что арбитраж перечисляет три контракта из пяти, «послужившие предметом спора в данных арбитражных разбирательствах», принципиальным является именно Контракт 3/04, поясняют эксперты. Стокгольмский арбитраж констатировал нарушение «Нафтогазом» Контракта 3/04 на тех основаниях, что РУЭ своими действиями не подтвердило приобретение «Нафтогазом» права собственности на 11 млрд кубометров и «Нафтогаз» сам согласился с неправомерностью его действий по отбору указанного объема газа. Об этом говорится во втором отдельном (промежуточном) решении Стокгольмского арбитража от 8 июня 2010 года. Кроме того, согласно указанному решению, на данный момент «Нафтогаз» не может расторгнуть Контракт 3/04. Напомним, что с января 2009-го газ в Украину поставляет исключительно «Газпром» по прямому контракту с «Нафтогазом», при этом РУЭ в этом документе не упоминается.