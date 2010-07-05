Торговый флот «НИБУЛОНа» дает вторую жизнь судоходству Украины

Решительный шаг в возрождении отечественного речного и морского судоходства и славы Украины как державы с сильным флотом и легендарными традициями сделала компания «НИБУЛОН». Торговый флот лидера украинского аграрного рынка пополнился еще четырьмя уникальными несамоходными судами, достигнув общей численности в 24 судна. Построенные корабелами ОАО «Вадан Ярдс Океан», в навигационный период они будут перевозить по Днепру до двух миллионов тонн зерновых. В торжественной церемонии спуска на воду несамоходных судов принял участие председатель Николаевской облгосадминистрации Николай Круглов. Он выразил благодарность генеральному директору СП «НИБУЛОН», Герою Украины Алексею Вадатурскому за то, что он является примером социально ответственного предпринимателя, который получает кредитные ресурсы от ведущих европейских финансовых структур и создает новые рабочие места на Николаевщине. К тому же, как отметил Николай Круглов, именно Алексей Вадатурский начал восстанавливать судоходство на реке Южный Буг, что позволит значительно разгрузить автодороги и улучшит экологию области. «НИБУЛОН» - уникальная компания, в которой работают люди, понимающие, что нужно действовать системно, - сказал Круглов. - Они выращивают зерно, строят элеваторы и флот, продвигают отечественный товар на мировые рынки, где высочайшая конкуренция. В СНГ аналогов этой компании нет. Спасибо Вадатурскому, который затеял такой инвестиционный проект. Флот «НИБУЛОНа» даст возможность возродить судоходство по Днепру и Южному Бугу. На празднике в связи с выводом из доков новых судов генеральный директор ООО СП «НИБУЛОН», Герой Украины Алексей Вадатурский высоко оценил самоотверженный труд судостроителей, которые быстро, качественно и, что немаловажно, в срок выполнили нибулоновский заказ. Алексей Вадатурский сообщил, что «НИБУЛОН» как патриот Николаева и Украины отдал предпочтение «Вадан Ярдс Океан» , а не голландской компании на право строить буксиры, хотя ее поддерживает финансово правительство Голландии. И сегодня на деньги голландского правительства океановцы будут строить буксиры. «Наша компания также благодарна Николаю Петровичу за то, что я могу спокойно планировать работу на Николаевщине», - сказал гендиректор «НИБУЛОНа». Подтверждение тому - торжественная закладка строительства нового оригинального буксира. Всего же на стапелях завода будет произведено 14 таких буксиров-толкачей. Кроме того, впоследствии в связи с дальнейшим строительством новых мощных речных терминалов на Днепре и Южном Буге «НИБУЛОН» пополнит свой торговый флот еще 20 несамоходными судами. «Таким образом, реализация инвестиционной программы в почти полмиллиарда долларов позволит нам как аграрной компании создать собственный флот дедвейтом более 200 тыс. тонн, создать собственный буксирный флот и обеспечить самые большие объемы перевозок по Украине водным транспортом», - отмечает Герой Украины. Высоко оценил сотрудничество с «НИБУЛОНом» и гендиректор ОАО «Вадан Ярдс Океан», Герой Украины Николай Романчук. Он заявил, что работать с такой компанией надежно, ответственно и перспективно. И пообещал уже в октябре 2010 г. сдать в эксплуатацию первый буксир-тягач длиной почти 38 м, а шириной 11 м. Благодаря мощному двигателю судно будет способно развить скорость в 11,5 узла. Для обслуживания флота нибулоновцы уже заключили контракт с Херсонской мореходной школой и Одесской национальной морской академией и готовы обеспечить работой еще около 300 моряков. Алексей Вадатурский уверен, что эти моряки будут с гордостью говорить: «Я работаю в «НИБУЛОНе», я вожу зерно по Днепру». А губернатор Николаевщины Николай Круглов со своей стороны пообещал всячески поддержать возобновление судоходства по реке Южный Буг и возведение на его берегах мощных трех речных терминалов. «Мы определились, - заявил Николай Круглов, - в этом месяце я подписываю распоряжение по выделению земли. Алексей Афанасьевич в течение месяца делает проект, и в течение следующих 3 месяцев мы начнем строить на реке Южный Буг в Николаевской области такие же современные терминалы. Кроме того, мы ставим вопрос и о возобновлении пассажирского движения». В целом инвестпроект «НИБУЛОНа» по возрождению судоходства украинскими реками стоимостью $470 млн предусматривает строительство 57 несамоходных и самоходных судов, в частности 14 морских и речных буксиров, а также 17 элеваторов, из которых 10 – речные элеваторы на Днепре, Южном Буге и др. реках. В настоящее время уже построены и успешно работают 24 несамоходных судна и 3 буксира, а также 3 речных терминала (Черкасская, Полтавская и Запорожская обл.) и 5 элеваторных комплексов в Полтавской области.