Товарооборот Украины и РФ достиг $10 млрд – Путин

В январе-апреле т.г. товарооборот Украины и РФ достиг 10 млрд долл. Об этом премьер-министр России Владимир Путин сказал на заседании Президиума правительства РФ, информирует УНИАН. «Постепенно уходят в прошлое проблемы, вызванные глобальным экономическим кризисом: за январь-апрель 2010 года взаимный товарооборот вырос на 86% и достиг 10 млрд долл.», - сказал Путин. По его словам, с новым Президентом и правительством Украины удалось выйти на очень высокий уровень межгосударственных контактов. «Снимаем искусственные барьеры, которые мешали ранее конструктивному сотрудничеству, буквально за несколько месяцев наработали весомый портфель совместных проектов», - сказал он. Он отметил, что речь, прежде всего, идет о тех отраслях, где кооперация России и Украины принесет странам весомые конкурентные преимущества, в частности это авиа- и судостроение, энергетика, транспорт. В тоже время, он признал, что не смотря на преимущества в этих областях «есть и большое количество не решенных пока проблем». «Наши предприятия между тем многое объединяет. На протяжении десятилетий они работали в одной производственной цепочке. И эти связи надо восстанавливать, вплоть до образования интегрированных структур», - подчеркнул Путин. Он напомнил, что сейчас стороны договариваются о создании на базе российской Объединенной авиационной корпорации и украинской компании «Антонов» совместного предприятия - для продвижения самолетов семейства Ан на внешних рынках.