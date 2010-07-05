У Ющенко хотят контролировать деньги МВФ

«Наша Украина» требует создания постоянной независимой от власти экспертной комиссии для контроля за использованием 15 миллиардного кредита МВФ, сообщили «Главреду» в пресс-службе партии. «Наша Украина» также призывает руководство МВФ принять все необходимые меры, чтобы исключить нецелевое использование кредитных ресурсов, среди которых погашение краткосрочных кредитов перед российскими коммерческими структурами, которые были использованы для покрытия дефицита государственного бюджета, а также расчеты за счет украинского государства перед спонсорами избирательной кампании Виктора Януковича. «В противном случае станет вопрос о том, из каких источников Украина будет возмещать «сожженные» предыдущим и действующим правительствами десятки миллиардов кредитных долларов - «легких» для них, однако «тяжелых» для экономики и граждан Украины», - заявляют в «Нашей Украине». «Предыдущее правительство уже продемонстрировало, что схема «деньги в обмен на реформы» не выполняется, и деятельность новой власти «реформаторов» успела засвидетельствовать, что она не собирается действовать по-другому. Правительство Юлии Тимошенко уже использовало более 10 миллиардов долларов кредитных средств МВФ для латания бюджетных дыр и проведения президентской избирательной кампании. При этом не было осуществлено никаких реформ, обусловленных их предоставлением. В итоге - «легкие» деньги 2008-2009 годов уже сегодня зависли «дамокловым мечом» над Украиной: с 2012 года их нужно «тяжело» возвращать», - заявляют в «НУ». В партии также отметили, что сегодня правительство Азарова, декларируя перед представителями МВФ согласие на проведение реформ, действительно взяло курс на возвращение к административному управлению экономикой. Это, возможно, способно дать краткосрочный эффект снижения бюджетного дефицита за счет наступления на бизнес, однако уже в среднесрочной перспективе взорвет потенциал роста и инвестиционную привлекательность отечественной экономики.