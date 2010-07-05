Руководитель Севастополя благодаря Януковичу получил положительный заряд

Председатель Севастопольской горгосадминистрации Валерий Саратов считает, что после решения Президента Украины Виктора Януковича о повышении заработной платы офицерам, военным летчикам ВМС Украины в 2 раза будет восстановлен паритет между зарплатами российских и украинских военнослужащих. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина». «Я получил положительный заряд, когда услышал, что принято решение Президентом Украины с 1 октября повысить заработную плату в 2 раза офицерам Военно-морских сил Украины. Это очень серьезно, потому что украинские военнослужащие проигрывали российским по заработной плате. Сейчас будет восстановлен паритет. Это очень здорово, потому что моряки теперь будут себя чувствовать более защищенными», - сказал Саратов. Во время празднования Дня флота Украины в Севастополе 4 июля Янукович, выступая перед личным составом флагмана украинского флота фрегата «Гетман Сагайдачный», заявил, что заработная плата офицеров и военных летчиков ВМС Украины будет повышена с 1 октября в два раза. «Наша задача - создание сильного флота, готового адекватно реагировать на современные вызовы и угрозы. Мы должны возродить славу Украины как сильного морского государства», - сказал Янукович. Во время недавнего приезда премьер-министра Украины Николая Азарова Саратов поднял вопрос о том, чтобы вернуться к практике строительства в Севастополе совместного дома для военнослужащих России и Украины.