Евро в Украине немного подорожал, а доллар остался на месте

В Украине на наличном рынке евро незначительно подорожал, котировки наличного доллара практически не изменились, сообщает РБК-Украина. Так, сегодня банки покупают европейскую валюту по 9,75- 9,87 (9,7-9,87 вчера), продают - по 9,9-10,00 (9,89-10,11 вчера) грн за евро. Курс покупки доллара составляет 7,87-7,895 (7,87-7,9 -вчера), продажи - 7,905-7,92 (7,9-7,93 - вчера) грн/долл. Российский рубль покупают по 2,33-2,517, продают - по 2,53-2,57 грн за 10 рублей. Нацбанк Украины установил на 6 июля 2010 г. официальные курсы валют на уровне: 790,9600 грн за 100 долл. (- 0,09); 991,1520 грн за 100 евро (- 1,4575); 2,5423 грн за 10 руб. (+ 0,0064). Торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись и по состоянию на 10:39 проходят в диапазоне - 7,9055-7,9170 грн/долл. Согласно данным компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по евро открылись в диапазоне 9,9505-9,9660 грн/евро, торги по рублю 0,2542-0,2546 грн/руб. Напомним, вчерашние торги по евро завершились в диапазоне 9,9056-9,9222 грн/евро. Торги по доллару завершились в диапазоне 7,9085-7,9170 грн/долл., торги по рублю - 0,2540-0,2543 грн/руб. НБУ выходил на рынок с покупкой долларов по курсу 7,9050 грн/долл.