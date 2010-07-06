Соглашение с МВФ улучшает условия для реформ - Тигипко

Сотрудничество с МВФ позволит государству и частным украинским заемщикам резко снизить стоимость внешних займов. Кроме того, будут разблокированы переговоры о выделении финансирования с Мировым банком, Европейским союзом и ЕБРР. Ведь для иностранных кредиторов соглашение с МВФ станет сигналом того, что экономика страны готова к целевому использованию иностранных инвестиций. Так вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко, отвечающий за отношения с Международным валютным фондом, прокомментировал заявление МВФ о готовности выделить Украине новый кредит на 10 млрд SDR ($14,92 млрд) в рамках новой программы stand-by, рассчитанной на 2,5 года, сообщают Версии. Окончательное решение будет принято Советом директоров МВФ в конце июля. В рамках сотрудничества с МВФ Украина проведет налоговую и бюджетную реформы, дерегуляцию предпринимательской деятельности и реформу финансового сектора. В частности, будет усилена независимость Национального банка, увеличены полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц и проведен еще один этап рекапитализации украинских банков. «Реализация этого соглашения позволит на ближайшие три года стабилизировать финансовое положение страны и привлечь в Украину дополнительные иностранные инвестиции, – заявил Тигипко. – Огромную роль в достижении компромисса с переговорщиками от МВФ сыграл визит в Украину государственного секретаря США Хиллари Клинтон. Она подтвердила стратегический уровень партнерства Украины и США, что послужило важным сигналом для МВФ к окончанию сложных многомесячных переговоров о возобновлении сотрудничества с Украиной».