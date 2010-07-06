В июне дефляция составила 0,4%

Как сообщает Государственный комитет статистики, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июне снизились на 0,9%, на одежду и обувь повысились на 0,1%, жилищно-коммунальные услуги повысились на 0,3%, на услуги, связанные со здравоохранением, повысились на 0,2%, на образование повысились на 0,7%. В январе-июне инфляция составила 3,3%. По сравнению с июнем 2009 года в июне 2010 года инфляция выросла на 6,9%, информируют Українські Новини. Как сообщалось, в мае дефляция составила 0,6%, в апреле - 0,3%. В январе-мае инфляция составила 3,7%. В 2009 году инфляция составила 12,3%, в 2008 году - 22,3%. Кабинет Министров прогнозирует рост ВВП 3,7% и инфляцию (декабрь к декабрю) 13,1% в 2010 году.