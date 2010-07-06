Клюев хочет, чтобы банки кредитовали авиапром

Главная задача, на решении которой сегодня должны быть сконцентрированы усилия государства и предприятий украинского авиапрома, – налаживание масштабного серийного выпуска самолетов. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев на совещании по вопросам развития отрасли во вторник в Киеве, сообщает «Интерфакс-Украина». По словам Клюева, все остальные вопросы, в том числе реструктуризация и погашение старых долгов предприятий отрасли, являются второстепенными. Они должны обеспечивать достижение главной цели. «Только тогда, когда каждый из авиастроительных заводов выйдет на минимальный уровень производства - 10 самолетов в год, они смогут обслуживать существующие долги. Только в этом случае мы прекратим постоянно перекладывать эти проблемы на госбюджет», - сказал Клюев. Как заявил Клюев, государство поможет авиапрому получать кредиты в частных банках под уже подписанные контракты, компенсируя проценты по ним из госбюджета. Первый вице-премьер поручил соответствующим министерствам и ведомствам подготовить законопроект о внесении изменений в Госбюджет для выделения средств на эти цели. Минпромполитики поручено проанализировать подписанные ранее предприятиями авиапрома контракты по производству авиационной продукции и подготовить предложения для украинских банков. Кроме того, Клюев поручил до конца текущей недели разработать решение правительства об освобождении от уплаты ввозной пошлины и НДС предприятий авиапрома при ввозе комплектующих для производства авиационной техники. Согласно озвученным в ходе совещания данным Минпромполитики, к настоящему времени украинские авиастроительные предприятия, выпуская новые самолеты, вынуждены платить НДС и ввозную пошлину при покупке комплектующих, оказываясь в невыгодном положении по сравнению с зарубежными конкурентами - региональные авиалинии приобретают авиатехнику в рамках лизинговых контрактов, уходя от уплаты ввозной пошлины. Клюев поручил разработать меры по недопущению подобных схем и защите внутреннего рынка. При этом он добавил, что в то же время должны быть учтены нормы ВТО. Учитывая позитивный опыт компании «АэроСвит» по эксплуатации нового регионального украинско-российского самолета Ан-148, по итогам совещания также поручено разработать меры по стимулированию украинских авиакомпаний к покупке авиатехники отечественного производства. Кроме этого, по итогам совещания ряду министерств и ведомств поручено разработать меры по возрождению в стране системы подготовки кадров для авиапромышленности и развитию отраслевой науки. Среди прочего речь идет о создании тренировочной базы подготовки пилотов для управления самолетами отечественного производства, в частности, финансировании за государственный счет создания соответствующих тренажеров.