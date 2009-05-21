Александр Сугоняко: «Угроза для курса гривни исходит от политиков»

Эта информация изрядно напугала украинских банкиров, которые наперебой стали заявлять о неготовности украинской банковской системы к подобному шагу.



Между тем вкладчики рано обрадовались этим новостям. Поскольку в ситуацию вмешался глава НБУ Владимир Стельмах, опровергнув информацию об отмене моратория. Но полную ясность в ситуацию не внес. Как признался глава Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко, он сам до сих пор не понял, отменил НБУ мораторий или нет. По его словам, в адрес Ассоциации приходило официальное сообщение об отмене моратория, но последующее за ним опровержение Стельмаха сбило с толку банкиров.



Голова АУБ надеется, что мораторий на досрочное снятие депозитов НБУ в конце концов не будет отменен, поскольку украинская банковская система пока абсолютно не готова к такому шагу. И это даже несмотря на то, что по результатам апреля объем депозитов в банках впервые за последнее время вырос на миллиард гривен.



Более всего в этой ситуации удивляет поведение НБУ, который сначала рассылает официальные сообщения об отмене моратория за подписью Стельмаха, а потом сам глава НБУ все это опровергает. А главное, что стабильность банковской системы подобные действия точно не укрепляют.



О ситуации с мораторием на досрочное снятие депозитов из банков, а также о ситуации на украинском валютном рынке «Главреду» рассказал президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко.



Александр Анатольевич, уже который день общество никак не может получить четкий ответ, отменял ли Нацбанк мораторий на досрочное снятие депозитов из банков. Ситуация очень запутанная, в прессе пишут о соответствующем решении НБУ от 12 мая, а Владимир Стельмах эту информацию опровергает. Но даже зарубежные СМИ перепечатывают информацию об отмене моратория. Что на самом деле происходит? И действует ли еще мораторий на досрочное снятие депозитов?



Ассоциацию украинских банков о подготовке решения об отмене моратория предварительно не информировали, с нами тезисы этого постановления никто не обсуждал. Поэтому для меня все это стало плохой новостью. А приятной новостью все же стало то, что Владимир Стельмах таки заявил, что эти документы он не подписывал. На данный момент мораторий якобы не отменен, но точно отрицать или подтвердить эту информацию не могу. Если бы не было опровержения Стельмаха, можно было бы говорить по-другому. Поскольку банкам и Ассоциации пришли соответствующие письма за подписью Стельмаха о принятии постановления об отмене моратория. Случилось это, как у нас всегда бывает, в пятницу 15 мая вечером. Поэтому я, честно, не знаю, действует он или нет. Но могу сказать, что банки пока руководствуются старыми правилами и досрочно депозиты не выдают.



Хорошо, в таком случае, по вашему мнению, можно ли сейчас отменять мораторий. Позволяет ли ситуация в банковской системе предпринять этот шаг?



Мораторий был введен из-за паники на депозитном рынке. Имела место утрата доверия к гривне и банковской системе. Люди впали в панику, и чтобы ее остановить, Нацбанк ввел мораторий. Благодаря этому мы до сих пор живы. Эта мера стоит на первом месте по эффективности в числе действий по сохранению банковской системы. Зададимся вопросом – возобновлено ли сегодня доверие к гривне, к банковской системе, к НБУ, Кабмину, Верховной Раде и Президенту. Ответ однозначный – нет. Поэтому нельзя отменять мораторий!



Не слишком ли смело вы связали доверие ко всем этим институтам с мораторием?



Я связываю все эти вещи не случайно. Вы что думаете, что можно не доверять Президенту и премьеру, а банкам доверять. Да ни в коем случае. Когда мы покупаем иностранную валюту, то это значит, что мы не доверяем не только гривне, а доверяем чужому президенту больше, чем своему. Мы доверяем чужому главе Федеральной резервной системы больше, чем главе НБУ. Это очевидно.



Но ведь есть информация, что по результатам апреля объемы депозитов выросли, то есть отток прекратился?



Это правда, и это очень положительно. Могу назвать еще некоторые позитивные моменты – стабилизация курса гривни, позитивное сальдо торгового баланса и уменьшение темпов инфляции. В апреле у нас действительно впервые плюс по приросту депозитов населения, хотя в целом-то минус, потому что вклады предприятий в минусе. Но все это в целом следствие предыдущего обвала курса. Мы имели огромное отрицательное сальдо.



В результате обвала гривни импорт был прекращен, а для экспорта условия стали очень выгодными. По торговому балансу вышли на позитив, при том, что ранее почти 15 миллиардов было минуса. Но что изменилось в условиях хозяйствования? Ничего. Долларизация экономики никуда не девалась. Теневая экономика осталась, структурные диспропорции никуда не исчезли. Кризис в экономике тоже остался.



Поэтому оснований для радости в связи с позитивными экономическими показателями нет. Что будет к осени, никто не знает. Опасно в таких условиях отменять мораторий. Должно хватить ума не отменять мораторий на досрочное снятие депозитов.



Вы не согласны с тезисом, что отмена моратория укрепит доверие граждан к банкам и увеличит прирост депозитов?



У нас сейчас немногим более 190 миллиардов депозитов населения. Какую часть этой суммы заберут люди? Если заберут 10 миллиардов, то это уже будет ощутимо. В 2004 году 5% депозитов ушло, и банковская система зашаталась. В настоящий момент неизвестно, сколько людей хотели бы досрочно забрать деньги, но в связи с мораторием им сказали, что не дадут. Если люди снова потянут деньги и заберут хоть 20 млрд., то это будет конец. Это огромный риск. Зачем это нужно?



Есть информация, что МВФ одним из условий предоставления кредитов Украине ставит снятие моратория на досрочный возврат депозитов. Это так?



У меня нет такой информации. Я бы даже сказал, что они не имеют права вмешиваться в наши внутренние дела. Пусть наводят порядок у себя.



На ваш взгляд, когда можно будет снимать мораторий?



Через три месяца после прояснения картины, как вывести страну из кризиса.



Когда может появиться такая картина?



Не знаю, может скоро, а может и нет.



Что касается ситуации с долларом. Сейчас курс гривни стабилизируется. Каковы причины этого и как долго будем наблюдать эту тенденцию?



В результате девальвации гривни образовались очень привлекательные условия для экспорта. Поскольку у нас главный экспортер металлургия, а, как известно, появился спрос на металл в Китае, поэтому с нашими ценами мы его туда сейчас поставляем. При нынешнем курсе предлагаемые китайцами цены нас устраивают. Курс для экспортеров в настоящий момент прекрасный, доходы – прекрасные. Вопрос только в том, какую часть выручки они возвращают в Украину.



Естественно, что импорт упал. В прошлом году мы только автомобилей импортировали на 11 миллиардов долларов. Это была совершенно бестолковая политика. В позапрошлом году автомобилей импортировали вообще на 12 миллиардов. Создается такое впечатление, что украинцам ничего не было нужно – ни заводы, ни рабочие места, одни машины подавай, чтобы на них ездить. Сегодня эта ситуация исчезла. Естественно, что по такому курсу доллара автомобили не покупают, импорта нет, а поэтому и курс гривни не падает. Вот такой круг.



Я думаю, что это две ключевых позиции стабилизации курса. Плюс к этому – внутри страны в результате политики НБУ гривня стала дефицитной. Поэтому инфляция маленькая, и спрос на доллар упал. Поэтому курс пока и держится. Также сюда нужно добавить тот факт, что спекулятивный спрос на доллар был сбит. Панический спрос, в том числе для возврата кредитов, тоже сбили. Я знаю, что в связи с падением курса доллара кредиты в банках стали возвращать лучше.



До какого же предела может упасть доллар?



Если бы государство не проводило необдуманную политику вроде постановления НБУ об отмене моратория на досрочное снятие депозитов, то тенденция укрепления гривни еще бы продолжалась, по крайней мере курс был бы стабилен дольше. Если же подобная катавасия будет продолжаться, то предположить, сколько еще курс будет стабильным, невозможно. Угроза для курса гривни исходит от наших политиков, это вопрос доверия к ним.



Но, конечно, ситуация с курсом в настоящий момент выглядит оптимистично. Если в конце прошлого года Нацбанк продавал миллиарды долларов ежемесячно, то за апрель он их продал всего лишь за 100 миллионов. Спрос на доллар упал, а предложение выросло. Но никто не знает, как будет развиваться ситуация на внешних рынках, будут ли там покупать нашу продукцию. Непонятно, как сложится ситуация с обслуживанием долгов, будет ли у компаний гривня, чтобы покупать доллар.



Какова роль кредита МВФ в стабилизации курса? Согласны ли вы, что психологическое влияние этого денежного вливания стало решающим в стабилизации курса?



Это был позитивный сигнал, уменьшивший панические настроения. Вот и все. Но с точки зрения экономики, что такое эти несколько миллиардов? Это почти ничего.