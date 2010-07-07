Главсанврач России: молдавским вином можно красить заборы

«Молдавским вином можно красить заборы», – такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. «Его не только на территории России, его и за пределами России нельзя употреблять, как товар оно не представляет интереса», – сказал Онищенко, передает Newsru.com. С 30 июня по 2 июля 2010 года в 18 партиях молдавского вина были обнаружены опасные для здоровья ингредиенты. «Ситуация такова, что где-то с 30 июня по 2 июля мы в 18 партиях или 102 тысячах бутылок трех фирм нашли такие опасные для здоровья ингредиенты как пластификатор дибутилфталат, которого не должно быть вообще в вине. Это свидетельствует о том, что или виноматериал или само вино во время брожения держалось в пластиковых емкостях. И второй пестицид – это металоксил, превышение которого тоже значительное», – сказал он.