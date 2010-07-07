Коломойский оспаривает в суде продажу «Лугансктепловоза»

Кипрская компания «Мантара Холдинг Лимитед» оспаривает итоги конкурса по продаже «Лугансктепловоза». Соответствующий иск компания подала в Хозяйственный суд Киева, сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу Фонда госимущества Украины. По словам главы фонда Александра Рябченко, помимо Фонда, ответчиком по делу определены ЗАО «Управляющая компания «Брянский машзавод» (РФ), третьи лица - «Лугансктепловоз» и Сумское НПО им. Фрунзе. «Мантара» требует признать недействительными сразу несколько решений ФГИ, касающиеся конкурса по продаже «Лугансктепловоза», вплоть до договора купли-продажи пакета акций этого предприятия, заключенного 22 июня 2010 года. «Фонд готов к судебному разбирательству, хотя нам еще не сообщили, когда суд собирается рассмотреть это исковое заявление и вообще будет ли открыто производство по делу», - заявил Рябченко. При этом он отметил, что «у Фонда очень сильные законные аргументы»: «Иначе нам бы вообще не удалось провести этот конкурс через блокирование его в судах». Как известно, 15 июня «Брянский машиностроительный завод», входящий в структуру российского «Трансмашхолдинга», выиграл конкурс по приватизации 76,001% акций «Лугансктепловоза», предложив за пакет 410 миллионов гривен. «Мантара», подконтрольная бизнесмену Игорю Коломойскому, была недопущена к конкурсу ибо не предоставила полный пакет документов.