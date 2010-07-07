Шахтостроители готовят акцию протеста у стен Кабмина

На 20 июля текущего года намечена общеотраслевая акция протеста работников шахтостроительного комплекса у стен Кабинета Министров Украины, информирует УНИАН. Как сообщил председатель Донецкой шахтостроительной территориальной организации Укруглепрофсоюза Владимир Лащенко, к таким действиям людей подтолкнула критическая ситуация в отрасли – в настоящее время сумма долга перед шахтостроителями составляет порядка 41 млн грн. Лащенко заявил, что «если в ближайшее время трудящиеся не получат деньги из бюджета, в том числе и на погашение задолженности по заработной плате, они проведут акцию протеста у стен Кабмина». Профсоюзный лидер также сообщил, что во вторник состоялась встреча с министром угольной промышленности Юрием Ященко, на которой обсуждался данный вопрос, и министр в очередной раз заверил, что в июле бюджетное финансирование шахтостроители все-таки получат. Но Лащенко напомнил, что в мае текущего года подобная встреча уже проходила, тогда в Минуглепроме также пообещали разрешить проблему с финансированием, но в намеченный срок (было запланировано еще на начало июня) обещанных средств шахтостроители так и не получили. «В настоящее время шахтостроительные организации продолжают вести работы на предприятиях отрасли. Обстановка в трудовых коллективах очень сложная – из-за отсутствия финансирования, а средства не перечисляются еще с ІV квартала 2009 года, администрации предприятий вынуждены отправлять трудящихся в бесплатные отпуска и устанавливать режим неполного рабочего времени», - объяснил профсоюзный руководитель. Он подчеркнул, что «если в очередной раз обещание министра не будет выполнено, шахтостроители придут под здание Кабмина и стуком касок заявят о своем законном праве на труд и его достойную оплату».