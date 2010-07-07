Азаров не забывает о второй волне кризиса

Правительство рассмотрит решение о сокращении расходов в 2010 году на государственное управление. Об этом заявил премьер Николай Азаров, открывая заседание правительства в среду, сообщает Украинская правда. «Мы будем рассматривать решение о сокращении расходов текущего года на государственное управление и другие нужды», - сказал он. «Правительство разрабатывает меры дополнительной социальной защиты населения, которые дадут украинскому обществу необходимую помощь, чтобы выдержать возможную финансово-экономическую турбулентность во внешнем мире», - подчеркнул Азаров. По словам премьера, «финансово-экономический кризис, в который попала страна, никуда не делся». «Хотя экономика постепенно оживает, но уровень ВВП далеко не отвечает тому объему бюджетных расходов, которые Украина могла себе позволить в докризисный период», - отметил он. «Восстановление мировой экономики происходит не так быстро, как это оценивалось ранее. Более того, бюджетно-долговой кризис в Греции, Испании и других странах привел к продлению периода нестабильности», - подчеркнул Азаров. Он подчеркнул, что «международным финансовым организациям пришлось делать многомиллиардные вливания в эти страны, а им самим пришлось, несмотря на внутренние протесты, прибегнуть к резкому сокращению социальных расходов». «Международные финансовые рынки в последние месяцы, к сожалению, не демонстрируют желаемой стабильности, что дало основания ведущим экономистам мира говорить о возможности второй волны кризиса», - заявил премьер. «В такой ситуации наше правительство не имело права прятать голову в песок, как страус, как это делали некоторые деятели, которые с экранов телевизоров уверяли, что кризис Украину не затронет, и что власть закроет перед кризисом двери. Получилось наоборот», - рассказал Азаров. «Наш долг сделать возможное и невозможное, чтобы предотвратить или минимизировать влияние возможной второй волны мирового финансово-экономического кризиса. Наше правительство не собирается закрывать глаза на очевидные риски», - заверил он. По словам премьера, «правительство не имело права вести переговоры с МВФ безответственно». «Мы были обязаны вернуть доверие к украинской власти и обеспечить нашему народу страховку от возможных финансово-экономических потрясений благодаря внешней помощи, принять превентивные меры, которые сэкономят государственные средства на экстренные нужды», - сказал Азаров.