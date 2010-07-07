Азаров: ПФ получит господдержку в необходимом объеме

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что Пенсионный фонд получит государственную поддержку в необходимом объеме. Об этом Азаров заявил сегодня, открывая заседание правительства, сообщает УНИАН. «Очень важным элементом социальной защиты является оздоровление ситуации в пенсионном обеспечении. Предшественники оставили нам колоссальный разрыв доходов и расходов в Пенсионном фонде. Государство все возможные ресурсы направит на поддержку Пенсионного фонда», - сказал Азаров. Премьер-министр отметил, что правительство не будет предоставлять никаких льгот плательщикам взносов в Пенсионный фонд. «Главная поддержка – это то, что все работники будут платить взносы в Пенсионный фонд. Ведь каждый из нас несет ответственность за содержание тех граждан, которые уже не могут работать», - пояснил он.