Украина может недобрать 1,5 млн тонн зерна

Министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк считает, что в связи с нынешними погодными условиями Украина может потерять до 1,5 млн тонн зерна. Об этом он сообщил сегодня перед заседанием Кабинета Министров Украины, информирует ИМК. «Вы знаете, что сегодня в мире в целом в связи с неурядицами погоды, климатическими условиями все страны снижают прогнозные показатели на урожай. Россия снизила на 6 млн тонн, страны СНГ снижают процентов на 30 (прогнозы урожая на текущий год). Если мы недоберем 1-1,5 млн тонн, то это был нормальный прогноз», - сказал Присяжнюк.