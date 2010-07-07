Азаров заявил о необходимости импортозамещения

Импортозамещение должно стать безусловным приоритетным критерием для любых отраслевых и территориальных программ развития, которые Украина сможет ввести под финансовым зонтиком средств МВФ. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства, сообщает Украинская правда. «Вы понимаете, до чего мы дожили? Завозим не хай-тек товары, не технологии, а сырье и товары с низкой степенью переработки», - заявил Азаров. «Внутренний рынок потихоньку выходит из глубин кризиса. Именно в этот момент чрезвычайно важно предать экономике ускорение, чтобы четкое равновесие сменилось развитием. Но собственных ресурсов на такое ускорение в Украине, к сожалению не так много», - отметил он. «Ресурсы есть у МВФ, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, ЕБРР. Только в первом приближении это, примерно 30 миллиардов долларов в год. Точка доступа к этим ресурсам...это программа сотрудничества с МВФ», - подчеркнул Азаров. «Если мы получим доступ, Украина гарантированно, без потрясений, пройдет этап мировой рецессии, которая затянулась. Наша экономика получит так называемый зонтик, под которым мы модернизируем наш потенциал и проведем реформы», - считает он.