Кабмин намерен сократить дефицит бюджета на 17 млрд грн

Кабинет Министров Украины одобрил изменения в госбюджете на 2010 год, которыми предлагается сократить дефицит бюджета на 17 млрд грн – до 54 млрд грн, или 4,99% ВВП. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко, информирует УНИАН. По словам Тигипко, данное решение принято в рамках переговорного процесса с Международным валютным фондом. Кроме того, сообщил он, правительство намерено принять ряд мер по финансовой стабилизации НАК «Нафтогаз Украины», которая подразумевает, в том числе, и повышение тарифов на газ в текущем году. При этом Тигипко отметил, что повышение цен на газ не будет болезненным для всех категорий потребителей. Также правительство приняло ряд решений, направленных на сокращение дефицита Пенсионного фонда Украины, который на сегодняшний день составляет около 29 млрд грн, или 15% от общего бюджета фонда. Все эти меры, по словам Тигипко, позволят в дальнейшем сбалансировать и стабилизировать экономическую ситуацию, что создаст предпосылки для сокращения дефицита бюджета в 2011 году до уровня 3,5% ВВП. В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», дефицит госбюджета запланирован в сумме 57,745 млрд грн, или 5,33% валового внутреннего продукта, в частности по общему фонду – 25,2 млрд грн, или 2,3% ВВП.