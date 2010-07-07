В Украине увеличилась средняя зарплата

Рост средней заработной платы в Украине за первые пять месяцев 2010 года составил 14,9% (с 1 916 грн до 2 201 грн). Об этом сегодня на брифинге в Кабинете Министров сообщил министр социальной политики и труда Василий Надрага, информирует Лига. Надрага подчеркнул, что эта цифра в 2,5 раза превышает прожиточный минимум и минимальную заработную плату. Реальная заработная плата (с учетом инфляции), по словам министра, выросла на 7,2%. Расход на выплаты работникам бюджетной сферы выросли на 22,8%. Число безработных сократилось на 24,8%, т.е. с 542 тыс. до 434 тыс. Количество работников, которые работают неполный рабочий день, уменьшилось почти на четверть - с 991 тыс. до 799 тыс.