Тигипко назвал непрозрачной приватизацию «Лугансктепловоза»

Вице-премьер-министр по экономическим вопросам Сергей Тигипко считает непрозрачным конкурс по приватизации 76% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз», в результате которого победителем стал «Брянский машиностроительный завод» (Россия), заплатив за продаваемый пакет 410 млн гривен. Об этом он сообщил на пресс-конференции, информируют Українські Новини. «Я считаю, что конкурс был непрозрачным. Считаю, что опять у нас не получилось с прозрачной приватизацией. Я считаю, что это проблема Фонда государственного имущества, который не смог провести конкурс прозрачно», - сказал Тигипко. При этом он подчеркнул, что был не прав, когда говорил, что «Лугансктепловоз» был продан по рыночной цене. По словам Тигипко, минимальная цена, которую планировала заплатить компания Mаntara Holding (Кипр, близка к группе «Приватбанка»), составляла 600 млн гривен. «То, что я услышал от этих инвесторов: минимальная цена, которую они готовы были платить, - 600 млн гривен. Это означает, что действительно есть теоретические потери государства. Я думаю, что те, кто приобрел этот пакет, ничего не выиграют, потому что опять будут суды, опять будут проблемы... мы, скорее всего, вернемся опять к той же ситуации», - сказал Тигипко. Он подчеркнул, что действия ФГИ по недопуску Mаntara Holding к участию в конкурсе были непрозрачными. Как сообщалось, 16 июня Тигипко назвал ожидаемым результат конкурса по продаже 76% «Лугансктепловоза», заявив, что на это предприятие не могло быть большого спроса. Тогда он также сказал, что конкурс прошел прозрачно. 15 июня ФГИ признал победителем конкурса по продаже 76% «Лугансктепловоза» управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод», которая предложила за данный актив 410 млн гривен при стартовой цене 400 млн гривен. ФГИ мотивировал недопуск Mantara Holding к торгам тем, что компания не предоставила комиссии информацию об источниках финансирования покупки госимущества, а также тем, что ее финансовую отчетность не заверил украинский аудитор.