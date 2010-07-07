Кабмин отложил утверждение финплана «Нафтогаза»

Кабинет Министров Украины отложил утверждение финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» на 2010 год. Об этом сообщил журналистам министр топлива и энергетики Юрий Бойко, информирует УНИАН. «Документ не рассматривался. Его необходимо доработать», - сказал министр. Напомним, что соответствующий вопрос был внесен в повестку дня сегодняшнего заседания правительства. Как сообщалось, 23 июня Бойко на заседании Кабинета Министров заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» планирует завершить текущий год с дефицитом не более 1% ВВП. «Учитывая все меры, которые были предприняты в последнее время компанией, - сокращение расходов и увеличение доходной части - мы выходим с минимальным дефицитом, который определен в финансовом плане. Это 1% ВВП», - сказал Бойко. Ранее премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что дефицит «Нафтогаза» на конец текущего года составит 10 млрд грн.