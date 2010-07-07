Деньги МВФ не пойдут на возврат долгов перед RUE – Тигипко

Средства, которые Украина получит от Международного валютного фонда, не будут направлены на возврат долгов перед швейцарским газовым трейдером RosUkrEnergo, заявил вице-премьер Сергей Тигипко на брифинге в Киеве в среду. По его словам, большая часть средств МВФ пойдет на пополнение валютных резервов Нацбанка, сообщает «Интерфакс-Украина». «Все остальные средства, которые пойдут на покрытие дефицита госбюджета, – это будет только в рамках бюджета. В бюджете статьи на возврат денег RosUkrEnergo я не видел, потому что там ее просто нет», – подчеркнул Тигипко. «Поэтому эти средства не будут использованы на возврат (долгов перед RosUkrEnergo. – Ред.)», - добавил он. Как сообщалось, ранее оппозиционное правительство утвердило обращение к МВФ, в котором предостерегает Совет директоров Фонда от предоставления Украине нового займа до принятия парламентом решений, исключающих возможность использования этих средств для расчетов с RosUkrEnergo. «У нас есть основания считать, что львиная доля средств нового кредита МВФ, в случае его предоставления, может быть использована не по назначению – не для проведения настоящих реформ, ответственной фискальной политики и стабилизации финансового сектора, а для расчетов с RosUkrEnergo и компенсации как минимум $5,4 млрд собственникам и теневым политическим спонсорам RosUkrEnergo», - говорится в тексте обращения. Миссия МВФ, завершившая работу в Киеве 3 июля, будет предлагать Совету директоров Фонда предоставить Украине займ на $14,9 млрд в рамках программы stand-by, реализация которой будет длиться 2,5 года.